"Oppenheimer": Cillian Murphy jako ojciec chrzestny bomby atomowej

Najnowszy projekt Christophera Nolana ma szansę stać się prawdziwym hitem. Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. To wstrząsająca historia człowieka, który musiał zaryzykować zniszczenie świata, aby pomóc go ocalić.

Zdjęcie Cillian Murphy w filmie Christophera Nolana i J. Robert Oppenheimer / materiały prasowe