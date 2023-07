"Oppenheimer": Flora Nolan w filmie swojego ojca

Cały świat z niecierpliwością czeka na premierę filmu "Oppenheimer" . Okazało się, że w najnowszym filmie Christopher Nolan obsadził swoją córkę. Brytyjski filmowiec ujawnił, że była to spontaniczna decyzja. Kogo zagrała 22-letnia Flora Nolan? Wcieliła się w bezimienną ofiarę nuklearnego wybuchu, która pojawia się w sekwencji rozgrywającej się w głowie głównego bohatera.

W rozmowie z "The Telegraph" twórca filmu ujawnił, że wpadł na ten pomysł, gdy jego córka odwiedziła go na planie zdjęciowym. "Potrzebowaliśmy kogoś, kto zagra niewielką rolę w tej dość eksperymentalnej sekwencji. Wspaniale było mieć ją w tym projekcie" - wyjawił Nolan.

Nolan zaznaczył, że choć decyzja o obsadzeniu córki zapadła błyskawicznie i nie była przemyślana, z biegiem czasu doszedł do wniosku, że jej udział doskonale ilustruje problematykę obrazu.

"Prawdę mówiąc, staram się nie analizować własnych intencji. W tej historii chodzi o to, że jeśli tworzysz destrukcyjną siłę, ostatecznie zniszczy ona także tych, którzy są ci bliscy. Przypuszczam, że był to dla mnie sposób na dobitne wyrażenie tego" - powiedział filmowiec.

"Oppenheimer": Fabuła, obsada, zwiastun

"Oppenhiemer" to historia tytułowego fizyka, zwanego "ojcem chrzestnym bomby atomowej". Najnowszy projekt Christophera Nolana ma szansę stać się prawdziwym hitem. Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca doprowadziła do stworzenia bomby atomowej.



Robert Oppenheimer w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu śmiercionośnego narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu.



Tytułowego bohatera gra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "Śniadanie na Plutonie", "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders". W produkcji wystąpili również: Florence Pugh , Robert Downey Jr. , Rami Malek , Matt Damon , Emily Blunt , Josh Hartnett , Matthew Modine , Casey Affleck i Kenneth Branagh .

Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej").

Krytycy, którzy mieli okazję obejrzeć "Oppenheimera" na przedpremierowych seansach, podkreślali, że jedną z najmocniejszych stron produkcji są właśnie niezwykle wiarygodnie nakręcone sceny wybuchów. Wielu z nich uważa, że to najwybitniejszy film w dorobku brytyjskiego reżysera.

Film trafi na ekrany kin w piątek, 21 lipca.

