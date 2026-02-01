Reese Witherspoon i Jake Gyllenhaal: połączył ich plan zdjęciowy

Historia miłości Reese Witherspoon i Jake'a Gyllenhaala rozpoczyna się w 2006 roku, gdy spotkali się na planie zdjęciowym w Maroku. Amerykańska aktorka była wtedy świeżo po rozstaniu z Ryanem Phillippe, z którym przez siedem lat pozostawała w związku małżeńskim. Mimo że na początku nic pomiędzy nią o Jake'em się nie wydarzyło, to po powrocie do Stanów Zjednoczonych ewidentnie wpadli sobie w oko.

"Znam Jake'a od lat przez różnych znajomych i jest po prostu cudowny. Jest bardzo miły, hojny i zabawny. Tak, jest świetny i nie mogę się doczekać, aż nakręcę z nim kolejny film" - wyznała w programie Ellen DeGeneres.

Jak się później okazało, Reese nie musiała długo czekać, by ponownie spotkać się z kolegą z planu. Ich romans trwał ponad dwa lata, Gyllenhaal zaprzyjaźnił się nawet z dziećmi Reese z poprzedniego małżeństwa. Gdy paparazzi przyłapywali ich na wspólnych wyjściach, wydawali się być perfekcyjną parą - często się wygłupiali, okazywali sobie uczucia i po prostu dobrze bawili się w swoim towarzystwie. Niestety, nie wszystko okazało się tak idealne w ich relacji, jak mogłoby się wydawać...

Starsza koleżanka złamała mu serce

Para zamieszkała razem w 2008 roku, jednak dla Reese chyba nie był to najlepszy krok. Aktorka miała zwierzać się przyjaciołom, że nie jest pewna tego związku. Twierdziła, że "nie mają zbyt wiele wspólnego". Z czasem zaczęto podejrzewać, że dla 30-latki relacja z młodszym kolegą była bardziej odskocznią po trudnym rozwodzie niż poważnym budowaniem wspólnej przyszłości. W wywiadach mówiła, że nie zależy jej na kolejnym ślubie, Jake za to jasno przedstawiał, że chciałby się jej oświadczyć.

Ich związek zakończył się w 2009 roku wielką awanturą przez telefon, gdy znajdowali się na planach zdjęciowych na dwóch końcach Ameryki. Podobno pod koniec ich relacji awantury były codziennością. Rozstanie było prawdziwym ciosem dla Gyllenhaala. Głośno mówiło się o tym, że aktorka złamała mu serce.

Znaleźli szczęście u boku innych osób

Niedługo po tej relacji Jake wdał się w romans z gwiazdą muzyki Taylor Swift, z którą związek też nie zakończył się zbyt dobrze. Z kolei Reese, wbrew swoim zapewnieniom o niechęci do kolejnego ślubu, szybko odnalazła miłość życia. Zaledwie kilka miesięcy później związała się z Jimem Tothem, z którym wzięła ślub i doczekała się trzeciej pociechy.

Reese Witherspoon i Jim Toth Invision East News

Jake Gyllenhaal obecnie związany jest z francuską modelką amerykańskiego pochodzenia - Jeanne Cadieu. Mimo burzliwej relacji z Reese, po latach wypowiada się o niej bardzo ciepło.

Jake Gyllenhaal i Jeanne Cadieu PATRICK T. FALLON AFP

"Jest jedną z najmądrzejszych i najsilniejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem" - mówi.

