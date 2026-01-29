Polak w jednym filmie z gwiazdą "Deadpoola". Premiera jeszcze w tym roku?

W ostatnim czasie portfolio Marcina Dorocińskiego, też to międzynarodowe, pęka w szwach. Aktor wcieli się w Stanisława Wokulskiego w nowej filmowej adaptacji "Lalki". Niedawno premierę miała trzecia odsłona "Teściów", w której aktor powrócił, by zagrać u boku Adama Woronowicza, Izabeli Kuny i Majki Ostaszewskiej. Jakiś czas temu aktor miał okazję zagrać w kontynuacji serialu "Wikingowie" oraz spotkał się na planie "Mission: Impossible - Dead Reckoning" z Tomem Cruisem.

"Mayday": Dorociński i Reynolds razem na ekranie

Nadchodzi kolejna międzynarodowa premiera aktora, w której wystąpi u boku hollywoodzkich gigantów: Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Film powstaje pod okiem duetu reżyserskiego Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya. Tym razem zapowiadają mieszankę kina szpiegowskiego, akcji i przetrwania, doprawioną solidną dawką humoru. O czym ma być "Mayday"?

Film opowie historię Troya Brennana, który w trakcie tajnej misji zwiadowczej doświadcza poważnej awarii maszyny. Zmuszony do awaryjnego lądowania w niedostępnych, dzikich rejonach, będzie musiał walczyć o przetrwanie, ukrywając się przed nieprzyjacielem i próbując powrócić do bazy.

Marcin Dorociński Wojciech Olkusnik East News

Poza Dorocińskim, Reynoldsem i Branaghem w "Mayday" wystąpili także Clark Johnson ("Prawo ulicy", "Blok 99") oraz Maria Bakalova (nominacja do Oscara za "Kolejny film o Boracie").

Do tej pory nie było wiadomo, kiedy i gdzie zadebiutuje film. Z najnowszych doniesień wynika, że produkcja zamiast do kin, trafi prosto na Apple TV - prawdopodobnie we wrześniu. Decyzja o tym, że film znajdzie się prosto na streamingu, ma być przede wszystkim biznesowa. Podobno pokazy testowe wypadły bardzo dobrze. Za produkcję odpowiadają Skydance Media i Apple Original Films.

Jak Marcin Dorociński zareagował na angaż w filmie?

"Kiedy dowiedziałem się, że zagram z nim w filmie, to wstrzymałem oddech - raz, dwa trzy: oddychaj głęboko Marcin - mówiłem sobie. Musiałem się uszczypnąć. I nie powiem. Kolana mi zmiękły. W gardle zaschło. Ale było wspaniale. To był największy zaszczyt mojej kariery. Wielkie wzruszenie, jeszcze większe emocje. Grać z takim partnerem to choć przez chwilę dotknąć tego wymarzonego Olimpu" - pisał Marcin Dorociński w czerwcu 2024 roku pod jego wspólnym zdjęciem z Kennethem Branaghem z planu "Mayday".

