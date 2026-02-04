John Cena w nowym widowiskowym filmie Apple TV! Znamy szczegóły

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Apple TV ogłosiło premierę filmu "Matchbox: Film", w którym główną rolę zagra John Cena. Produkcja inspirowana kultowymi zabawkami Mattel zadebiutuje na Apple TV+ 9 października 2026 roku.

Mężczyzna w garniturze biegnie dynamicznie między zaparkowanymi samochodami na ulicy, na tle pochmurnego nieba i drzew bez liści, co nadaje scenie napięcie i pośpiech.
John Cena w filmie "Matchbox"Jasin Bolandmateriały prasowe

Podczas niedawnej konferencji Apple TV zaprezentowano szereg nowości serialowych, ale też filmowych. Właśnie otrzymaliśmy informacje o nowej produkcji z Johnem Ceną w roli głównej.

Inspirowany kultowymi zabawkami Mattel "Matchbox: Film" to pełna akcji opowieść o grupie przyjaciół znających się od dzieciństwa, których życie wywraca się do góry nogami, gdy tajny agent CIA Sean (John Cena) wraca do małego miasteczka i nieświadomie wplątuje ich w szaloną, międzynarodową misję uratowania świata.

W rolach głównych, obok Johna Ceny, zobaczymy: Jessicę Biel, Sama Richardsona, Teyonaha Parrisa i Arturo Castro.

Reżyserem i producentem wykonawczym jest Sam Hargrave, a scenariusz napisał David Coggeshall. David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger produkują dla Skydance, a Robbie Brenner i Ynon Kreiz dla Mattel Films wraz z Jules Daly. Patrick Newall i Elizabeth Bassin pełnią funkcje producentów wykonawczych.

Mamy pierwsze kadry z planu!

Pięć elegancko ubranych osób schodzi po marmurowych schodach w luksusowym wnętrzu, kobieta w zielonej sukni trzyma płaszcz, jedna z kobiet ubrana w futro, wszyscy sprawiają wrażenie pewnych siebie i skupionych.
"Matchbox: Film"Courtesy of Applemateriały prasowe
Autostrada prowadząca do tunelu, po której poruszają się samochód opancerzony, osobowe auto i motocyklista. W tle, nad tunelem unosi się śmigłowiec.
"Matchbox: Film"Courtesy of Applemateriały prasowe

"Matchbox: Film": kiedy premiera?

Nowa produkcja zadebiutuje 9 października 2026 roku na platformie streamingowej Apple TV+.

