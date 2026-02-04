John Cena w nowym widowiskowym filmie Apple TV! Znamy szczegóły

Podczas niedawnej konferencji Apple TV zaprezentowano szereg nowości serialowych, ale też filmowych. Właśnie otrzymaliśmy informacje o nowej produkcji z Johnem Ceną w roli głównej.

Inspirowany kultowymi zabawkami Mattel "Matchbox: Film" to pełna akcji opowieść o grupie przyjaciół znających się od dzieciństwa, których życie wywraca się do góry nogami, gdy tajny agent CIA Sean (John Cena) wraca do małego miasteczka i nieświadomie wplątuje ich w szaloną, międzynarodową misję uratowania świata.

W rolach głównych, obok Johna Ceny, zobaczymy: Jessicę Biel, Sama Richardsona, Teyonaha Parrisa i Arturo Castro.

Reżyserem i producentem wykonawczym jest Sam Hargrave, a scenariusz napisał David Coggeshall. David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger produkują dla Skydance, a Robbie Brenner i Ynon Kreiz dla Mattel Films wraz z Jules Daly. Patrick Newall i Elizabeth Bassin pełnią funkcje producentów wykonawczych.

Mamy pierwsze kadry z planu!

"Matchbox: Film" Courtesy of Apple materiały prasowe

"Matchbox: Film": kiedy premiera?

Nowa produkcja zadebiutuje 9 października 2026 roku na platformie streamingowej Apple TV+.