Penn Badgley i Meghann Fahy zagrają główne role w filmie "You Deserve Each Other", który powstaje na podstawie powieści autorstwa Sarah Hogle. To nowa komedia romantyczna produkowana przez Amazon MGM.

Reżyserią filmu zajmą się Marc Silverstein i Abby Kohn, którzy dokonali również poprawek w scenariuszu, pierwotnie napisanego przez Bretta Haleya i Marca Bascha. Za produkcję filmu odpowiadają wytwórnia Fifth Season oraz Anthony Bregman i Peter Cron z firmy produkcyjnej Likely Story.

Silverstein i Kohn mają na swoim koncie takie filmowe hity jak: "Kobiety pragną bardziej", "Jestem taka piękna!" oraz "I że cię nie opuszczę".

"You Deserve Each Other": o czym będzie film?

Powieść "You Deserve Each Other" opowiada historię Naomi i Nicka. Wkrótce mają stanąć na ślubnym kobiercu i żyć długo i szczęśliwie... z jednym małym wyjątkiem: kompletnie się w sobie odkochali. W miarę jak zbliża się data ceremonii, oboje postanawiają potajemnie zmusić drugą osobę do odwołania ślubu, wykorzystując do tego wszelkie dostępne środki.