Akcja filmu będzie rozgrywała się na początku zimnej wojny w 1949 roku. Skupi się na relacji pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki oraz ich podróży z Frankfurtu, w którym rządzą Amerykanie, do kontrolowanego przez siły sowieckie Weimara.

"1949". Przy filmie będą pracowali uznani twórcy

W obsadzie znalazła się Sandra Hüller, która w zeszłym roku miała szansę na nagrodę Akademii za "Anatomię upadku". Obok niej zobaczymy Augusta Diehla, Annę Madeley, Davida Striesowa, Theo Trebsa i Hannsa Zischlera.

Wśród producentów filmu znaleźli się Ewa Puszczyńska, która pracowała z Pawlikowskim przy "Idzie" i "Zimnej wojnie", oraz Edward Berger, reżyser "Na Zachodzie bez zmian" i "Konklawe".

Za zdjęcia będzie ponownie odpowiadał nominowany do dwóch Oscarów Łukasz Żal. Muzykę napisze Marcin Marsecki. Przy filmie będą pracowali także kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik oraz scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński.

Paweł Pawlikowski. Najbardziej uznany polski reżyser

Pawlikowski jest najbardziej uznanym współczesnym polskim reżyserem. Jego "Ida" otrzymała w 2015 roku Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Za "Zimną Wojnę" nagrodzono go za reżyserię podczas festiwalu w Cannes. Film nominowano także do trzech Oscarów.