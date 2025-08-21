Nominowana do Oscara aktorka w najnowszym filmie Pawła Pawlikowskiego
Rozpoczęły się zdjęcia do "1949", nowego filmu Pawła Pawlikowskiego. Obraz, do którego reżyser napisał scenariusz razem z Henkiem Handloegtenem, będzie realizowany w Polsce, Niemczech i Włoszech. W obsadzie znalazła się nominowana do Oscara aktorka.
Akcja filmu będzie rozgrywała się na początku zimnej wojny w 1949 roku. Skupi się na relacji pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki oraz ich podróży z Frankfurtu, w którym rządzą Amerykanie, do kontrolowanego przez siły sowieckie Weimara.
W obsadzie znalazła się Sandra Hüller, która w zeszłym roku miała szansę na nagrodę Akademii za "Anatomię upadku". Obok niej zobaczymy Augusta Diehla, Annę Madeley, Davida Striesowa, Theo Trebsa i Hannsa Zischlera.
Wśród producentów filmu znaleźli się Ewa Puszczyńska, która pracowała z Pawlikowskim przy "Idzie" i "Zimnej wojnie", oraz Edward Berger, reżyser "Na Zachodzie bez zmian" i "Konklawe".
Za zdjęcia będzie ponownie odpowiadał nominowany do dwóch Oscarów Łukasz Żal. Muzykę napisze Marcin Marsecki. Przy filmie będą pracowali także kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik oraz scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński.
Pawlikowski jest najbardziej uznanym współczesnym polskim reżyserem. Jego "Ida" otrzymała w 2015 roku Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Za "Zimną Wojnę" nagrodzono go za reżyserię podczas festiwalu w Cannes. Film nominowano także do trzech Oscarów.