Noah Baumbach: Kariera

Noah Baumbach urodził się 3 września 1969 roku. Zasłynął jako twórca dowcipnych i intelektualnych komedii, których akcja toczy się w Nowym Jorku i często porównuje się go do scenarzystów i reżyserów, takich jak Woody Allen i Whit Stillman .

Baumbach zwrócił na siebie uwagę swoimi wczesnymi dziełami: "Tupiąc i wrzeszcząc" (1995) i "Zazdrośnik" (1997). Jego przełomowy film " Walka żywiołów " (2005) przyniósł mu nominację do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Historia została zainspirowana osobistymi przeżyciami, związanymi z rozwodem rodziców Baumbacha.

W 2010 roku rozpoczął wieloletnią współpracę ze swoją partnerką Gretą Gerwig na planie filmu " Greenberg ", a kontynuował w następujących produkcjach: " Frances Ha " (2013), "Mistress America" (2015) i " Biały szum " (2022).

Zdjęcie Noah Baumbach, 2006 r. / Kevin Winter/Getty Images for AFI / Getty Images

Inne jego film to " Margot jedzie na ślub " (2007), " Ta nasza młodość " (2014) i "Opowieści o rodzinie Meyerowitz" (2017). Jego " Historia Historia małżeńska " (2019) zdobyła nominację do Oscara za najlepszy film i za najlepszy scenariusz oryginalny. Jest również znany ze współpracy z Wesem Andersonem , z którym stworzył " Podwodne życie ze Stevem Zissou " (2004) i " Fantastyczny Pan Lis " (2009).

Noah Baumbach i Jennifer Jason Leigh: Historia związku

Jennifer Jason Leigh poznała Noaha Baumbacha w 2001 roku, pobrali się w 2005 roku, mniej więcej na miesiąc przed premierą filmu "Walka żywiołów".

Zdjęcie Jennifer Jason Leigh i Noah Baumbach, 2005 r. / Lovekin/WireImage / Getty Images

Leigh wystąpiła w filmach Baumbacha: "Margot jedzie na ślub" i "Greenberg", który został nakręcony w 2009 roku głównie w domu matki aktorki w Los Angeles, i w którym zagrała także Greta Gerwig.

W marcu 2010 roku powitali na świecie syna, a parę miesięcy później Jennifer Jason Leigh złożyła pozew o rozwód, powołując się na "różnice nie do pogodzenia".

Baumbach i Gerwig mocno stawiają początek swojego romansu zaraz po jego rozstaniu pisze "New Yorker"

Noah Baumbach nakręcił film inspirowany swoim rozwodem?

Mimo, że Noah Baumbach dał jasno do zrozumienia, że "Historia małżeńska" nie jest autobiografią, nie da się ukryć, że reżyser czerpał inspirację z rozwodu, przez który przeszedł w prawdziwym życiu. Uwydatnił to, co jego bohaterowie – reżyser teatralny i aktorka grana przez Adama Drivera i Scarlett Johansson — doświadczali w filmie.

Zdjęcie Scarlett Johansson i Adam Driver w filmie "Historia małżeńska" / Netflix / materiały prasowe

Baumbach rozstał się z żoną Jennifer Jason Leigh w 2010 roku, rozwiedli się w 2013 roku. Mają syna, podobnie jak Charlie i Nicole. Baumbach i Leigh również współpracowali zawodowo, podobnie jak Charlie i Nicole; a po ich zerwaniu Leigh wróciła z Nowego Jorku do swojego rodzinnego miasta - Los Angeles, podobnie jak Nicole.

To dobre pytanie i rozumiem dlaczego ludzie je zadają - w swojej fikcji czerpię [inspirację - przyp. red.] z rzeczywistości i mojego doświadczenia powiedział Baumbach "Los Angeles Times"

Reżyser przyznał, że stworzenie filmu osobistego to nie to samo, co zrobienie filmu o sobie samym.

To, co zawsze staram się robić, zarówno z aktorami podczas ich występów, jak i na etapie pisania, to utrzymywanie przez cały czas pewnego rodzaju emocjonalnej obecności. To tak, jakbyśmy wszyscy się cenzurowali. Więc [ja] staram się być tak otwarty i szczery, jak tylko mogę, ale to niekoniecznie oznacza osobistą prawdę. To rodzaj prawdy narracyjnej

Zdjęcie Scarlett Johansson i Adam Driver w filmie "Historia małżeńska", fot. Wilson Webb / Netflix / materiały prasowe

W wywiadzie z "Deadline" Baumbach wyznał:

Oczywiście mam personalny związek z tym materiałem. Ale w moim życiu miałem też wiele sytuacji, w których moi przyjaciele się rozwodzili

Reżyser przygotowując się do nakręcenia "Historii małżeńskiej" przeprowadził wywiady wśród przyjaciół, którzy się rozwiedli, ale także z tymi, którzy mieli doświadczenie jako prawnicy, sędzia, czy mediatorzy.

Wideo "Historia małżeńska": Oficjalny zwiastun

Noah Baumbach i Greta Gerwig: Związek pełen rywalizacji

Romantyczna i twórcza współpraca Baumbacha z aktorką, scenarzystką i reżyserką Gretą Gerwig rozpoczęła się pod koniec 2011 roku.

Zdjęcie Noah Baumbach i Greta Gerwig, 2010 r. / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Ich pełen dyskrecji i daleki od skandali związek nigdy nie interesował mediów tak bardzo jak podczas rozdania Oscarów w 2020 roku.

Zarówno " Małe kobietki " Gerwig, jak i "Historia małżeńska" Baumbacha były wtedy nominowane w sześciu kategoriach. Obydwa filmy zdobyły po jednym Oscarze, ale żaden z nich nie dostał statuetki dla najlepszego filmu roku, bo tę zgarnął południowokoreański " Parasite ". Jak przyznał w tym samym wywiadzie Baumbach, dzięki temu łatwiej było im wrócić do domu.

W rozmowie z "The New York Timesem" Gerwig i Baumbach opowiedzieli też o tym, jak wygląda codzienne życie pod jednym dachem dwojga rywalizujących ze sobą filmowców.

To musi być ciężkie, gdy ma się po 25 lat. Ale im jesteś starszy, tym lepiej wiesz, że jeden film wyjdzie, a drugi nie. Raz się jest na szczycie, a raz spada na dno stwierdziła Gerwig

Jeśli pokazuję jej coś, co właśnie piszę, albo fragmenty projektu, z którym nie jest związana, największym komplementem z jej ust są słowa: 'Jestem zazdrosna;. Może gdybym miał 25 lat, nie potrafiłbym tego znieść dodał 53-letni Baumbach

Oboje filmowcy pracują teraz nad wspólnym projektem - filmem " Barbie " z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych, do którego razem napisali scenariusz. Wcześniej Baumbach wyreżyserował film "Biały szum", w którym jedną z głównych ról zagrała Gerwig.

Zdjęcie Noah Baumbach i Greta Gerwig / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Noah Baumbach: "Biały szum" powstał dzięki... Gerwig?

"Biały szum" Noaha Baumbacha to opowieść o amerykańskiej, patchworkowej rodzinie tworzonej przez wykładowcę akademickiego, kierownika katedry badań nad Hitlerem Jacka Gladneya (w tej roli Adam Driver), jego neurotyczną żonę Babette (Greta Gerwig) i gromadkę dzieci.

Zdjęcie "Biały szum" / Wilson Webb/Netflix © 2022 / materiały dystrybutora

Na pierwszy rzut oka każde z nich wygląda na szczęśliwych, ale szybko okazuje się, że mierzy się z różnymi problemami. Jednym z nich jest lęk przed śmiercią, kolejnym - wczesna demencja Babette i jej postępujące uzależnienie od tajemniczego leku "Dylar".

Sytuację rodziny dodatkowo komplikuje to, że w okolicy dochodzi do wypadku kolejowego, wskutek którego nad miastem rozprzestrzenia się toksyczna chmura. Przebywanie na otwartej przestrzeni za chwilę może zacząć stanowić śmiertelne zagrożenie. Gladneyowie stają przed dylematem: zignorować ostrzeżenia i zostać w ukochanym domu czy zgodnie z nakazem - tak jak reszta społeczności - ewakuować się do schronu.

Film jest adaptacją docenionej National Book Award powieści Dona DeLillo z 1985 r., jednej z ulubionych książek Grety Gerwig. Kiedy w czasie pandemii COVID-19 Gerwig podsunęła lekturę Baumbachowi, ten połknął haczyk i przystąpił do pracy nad scenariuszem.

"Biały szum" to czwarte wspólne przedsięwzięcie Baumbacha i Gerwig. Zadebiutuje na Netfliksie 30 grudnia.

Wideo Biały szum | Oficjalny teaser | Netflix