Nikt nie spodziewał się po niej kradzieży! Co wyniosła z planu "Gwiezdnych wojen"?

Natalie Portman urodziła się w Jerozolimie w 1981 roku, a jej rodzice są Żydami — mama ma korzenie austriacko — rosyjskie, a tata polskie — jego dziadek pochodził spod Rzeszowa. Gdy przyszła gwiazda miała zaledwie 3 lata, wraz z rodzicami przeniosła się do Waszyngtonu.

Debiutowała na ekranach w wieku 13 lat w kultowym już filmie "Leon zawodowiec" z 1994 roku. Pięć lat później zagrała żonę Anakina Skywalkera w kultowej sadze "Gwiezdne Wojny". Nie da się ukryć, że pomimo upływu lat seria filmów zasłużyła na specjalne miejsce w sercu kinomaniaków. Aktorka ma jednak pewną tajemnicę - z planu filmu wyniosła pamiątkę. Jaką?

Natalie Portman: dla takiej pamiątki warto!

Aktorka jakiś czas temu ujawniła, że z planu "Gwiezdnych wojen" zabrała pamiątkę, której pozazdrościliby jej wszyscy fani serii. Podczas trasy promującej film "Fontanna młodości" aktorka otworzyła się na temat wspomnień sprzed lat. W rozmowie ze Stephenem Colbertem zdradziła, że podczas pracy na planie "Ataku klonów" z planu zabrała plecionkę noszoną przez Anakina we włosach.

"Było ich z trzydzieści, bo musiał mieć nową co chwilę, więc jedną zabrałam". Ale spokojnie! Przedmiot nie trafi na aukcję z prostego powodu: aktorka już lata temu zgubiła gadżet, więc nawet gdyby Portman chciała spieniężyć pamiątkę, to nie ma takiej możliwości.

"Fontanna Młodości": intrygujący film przygodowy

"Fontanna Młodości" to historia rodzeństwa (Krasinski i Portman), które od lat nie chce mieć ze sobą nic wspólnego. Ich drogi spotykają się, kiedy wyruszają na pełną przygód i niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu mitycznej, tytułowej Fontanny Młodości. Wyprawa odmieni ich życie.

Reżyserem film jest Guy Ritchie ("Przekręt", "Dżentelmeni", "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani"), za scenariusz odpowiada James Vanderblit ("Krzyk", "Krzyk VI", "Krzyk VII"). Główne role zagrają John Krasinski, Natalie Portman, Domhnall Gleeson, Eiza Gonzalez oraz Stanley Tucci. Produkcja była kręcona w Kairze, Londynie, Wiedniu, Rzymie i Tajlandii.