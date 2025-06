Wydaje się, że o Natalie Portman powiedziano już wszystko - zdobywczyni Oscara, gwiazda "Gwiezdnych Wojen", kobieta o nieskazitelnej urodzie i inteligencji. Ale jedno wciąż zaskakuje nawet najbardziej oddanych fanów: jej prawdziwe pochodzenie i nazwisko, które skrywa za scenicznym pseudonimem.

Natalie Portman - gwiazda kina urodzona poza Hollywood

Choć Portman na stałe związała się z amerykańskim przemysłem filmowym, nie przyszła na świat w Los Angeles, ani nawet w Nowym Jorku. Aktorka urodziła się 9 czerwca 1981 roku w Jerozolimie. Jej ojciec pochodzi z Izraela, a matka - z USA. To połączenie dwóch światów: Bliskiego Wschodu i Ameryki - ukształtowało ją zarówno kulturowo, jak i mentalnie.

Rodzina Portman wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdy Natalie miała zaledwie cztery lata. Wychowywała się na Long Island, gdzie od najmłodszych lat kształciła się w tańcu i aktorstwie. To właśnie tam rozpoczęła swoją drogę ku międzynarodowej sławie.

Jak naprawdę nazywa się Natalie Portman?

Prawdziwe nazwisko aktorki to Natalie Hershlag. Przyjęcie nazwiska "Portman" miało związek z potrzebą ochrony prywatności - był to sposób na oddzielenie życia zawodowego od osobistego. Co ciekawe, "Portman" to panieńskie nazwisko babci ze strony ojca - symboliczne nawiązanie do rodzinnych korzeni.

Nie każdy wie, że Natalie biegle mówi w języku hebrajskim i nigdy nie porzuciła więzi z Izraelem. Mimo że posiada również obywatelstwo amerykańskie, wielokrotnie wspominała o swoim pochodzeniu w wywiadach, podkreślając, jak bardzo wpłynęło ono na jej spojrzenie na świat.

Pochodzenie aktorki nie kończy się na Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Jej ojciec jest potomkiem emigrantów z Polski, a prababka pochodziła z Rumunii. Dziadek Natalie pochodził z Rzeszowa, co oznacza, że część jej tożsamości ma także środkowoeuropejskie fundamenty. To fascynująca historia, która mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu.

Od dziecka była wyjątkowa. Balet, Harvard i "Leon Zawodowiec"

Już jako mała dziewczynka Natalie wykazywała się niesamowitą dyscypliną i pracowitością. Trenowała balet, uczęszczała na zajęcia z tańca nowoczesnego, a mimo kariery filmowej - nie zrezygnowała z edukacji. Studiowała psychologię na Harvardzie i ukończyła prestiżową uczelnię, co w Hollywood nie jest codziennością.

Debiutowała na ekranie w wieku 12 lat w kultowym filmie Luca Bessona "Leon Zawodowiec". To właśnie ta rola przyniosła jej międzynarodowe uznanie. Wkrótce przyszły kolejne sukcesy: "Gwiezdne Wojny", "Czarny łabędź", "Jackie" - a także najważniejsze nagrody świata filmu.

Jej życie uczuciowe to nie bajka. Miłość, zdrada i rozwód

W 2009 roku Portman poznała francuskiego tancerza i choreografa Benjamina Millepieda na planie "Czarnego łabędzia". Para szybko się zbliżyła, a w 2012 roku wzięli ślub. Doczekali się dwójki dzieci - syna Alepha i córki Amalii.

Choć przez wiele lat mieszkali w Paryżu, w 2023 roku media obiegła informacja o zdradzie Millepieda. To właśnie ten kryzys doprowadził do rozpadu ich związku i rozwodu, który sfinalizowano w 2024 roku. Obecnie nie wiadomo, czy aktorka jest w nowym związku - i wydaje się, że nie zamierza się z tym spieszyć.