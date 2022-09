Przed zmianą nazwiska był Patrykiem Krzemienieckim ale to również nie było jego rodowe nazwisko. Ojciec Patryka nazywał się Kwoka, zmienił nazwisko na takie, które będzie brzmiało szlachecko i stąd wzięło się Krzemieniecki.

Sam Vega przed laty opowiadał, że inspirował się Wegą, czyli najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Lutni, piątą co do jasności gwiazdą nocnego nieba. Dziś przyznaje, że jego prawdziwą inspiracją był film "Pulp Fiction" i jeden z głównych bohaterów Vincent Vega grany przez Johna Travoltę .

Wideo Nazywam się Vega. Patryk Vega.

Oni też zmieniali nazwisko

Patryk Vega jest jednym z wielu ludzi kultury i sztuki, którzy zmienili swoje nazwisko, lub przybrali pseudonim, poznaj największe ikony, których dane z aktu urodzenia i dowodu osobistego są zupełnie inne.

Marilyn Monroe aby umożliwić sobie łatwiejsze wkroczenie do świata kina przybrała pseudonim artystyczny. Imię nawiązywało do znanej w tym czasie gwiazdy Broadwayu Marilyn Miller, natomiast Monroe pochodziło od panieńskiego nazwiska matki. Przed przybraniem pseudonimu nazywała się Norma Jeane Mortenson.

Marilyn Monroe: Mężczyźni wolą blondynki "Uważam, że szczerość i prostota, i bezpośredniość, do których (prawdopodobnie) dążę są często brane za czystą głupotę a jako że nie żyjemy w szczerym świecie - bardzo możliwe, że bycie szczerym to głupota" - pisała o sobie Marilyn Monroe. Wiele podobnych przemyśleń, które pozostawiła po sobie w rękopisach, złożyły się na książkę "Fragmenty", która okazała się międzynarodowym bestsellerem.

Freddie Mercury , wokalista zespołu Queen, który uznawany jest za jedną z najlepszych i najbardziej wpływowych grup muzycznych wszech czasów, zmienił nazwisko twierdząc, że nawiązujące do rzymskiego boga Merkurego, pasuje do gwiazdy rocka bardziej niż jego prawdziwe czyli Farrokh Bulsara.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bohemian Rhapsody" [trailer 2] materiały dystrybutora

Violetta Villas pytana o to, kto odkrył jej talent i zaproponował zmianę nazwiska, opowiadała, że był to Władysław Szpilman. "Powiedział: 'Dziecko, nie przyzwyczajaj ludzi do Cieślak, bo nikt za granicą nie wypowie twojego nazwiska. Będą kaleczyć. Wybierz sobie pseudonim"'. Prawdziwe imię i nazwisko diwy jest znaczniej mniej spektakularne a brzmi Czesława Gospodarek z domu Cieślak.

Zdjęcie Violetta Villas / AIM

Pola Negri , polska aktorka teatralna i filmowa, która zrobiła gigantyczną międzynarodową karierę i stała się wielką gwiazdą Hollywood zmieniła swoje nazwisko z tych samych powodów co Marilyn Monroe, jej prawdziwe nazwisko zdecydowanie nie brzmiało międzynarodowo. W rzeczywistości Pola nazywała się Apolonia Chalupec.

Pola Negri: Pierwsza, najlepsza Naprawdę nazywała się Apolonia Chałupiec, ale do historii przeszła jako Pola Negri. Była jedyną polską aktorką, która na trwałe zapisała się w annałach światowego kina. We wtorek, 1 sierpnia, mija 30 lat od śmierci "Niewolnicy zmysłów".

"Niewidzialna wojna": Autobiografia Patryka Vegi

40 milionów sprzedanych biletów i współpraca z największymi tuzami branży. Wśród nich - aktorskie legendy, głośne debiuty, narodziny przyszłych gwiazd oraz zaskakujące występy zagranicznych gości. Do tego filmy, które zmieniły polskie kino sensacyjne i społecznie zaangażowane obrazy, które konsekwentnie przesuwały granice rekordów box office. Za wszystkim tym stał on - Patryk Vega - reżyser, scenarzysta, osobowość medialna. Twórca niepokorny, kontrowersyjny, rezonujący - nigdy obojętny.

Kim był, zanim chwycił za kamerę i dał się poznać widzom? Co ukształtowało go jako człowieka i filmowca? Skąd wzięły się pomysły, które jego ręka zamieniła w blockbustery pokroju: "Pitbull", "Botoks" czy "Kobiety mafii"? I co do tego wszystkiego ma wpis do Księgi Rekordów Guinnessa? Odpowiedzi na każde z pytań przynosi najnowszy film fabularny reżysera - "Niewidzialna wojna" , w którym w rolę Patryka Vegi wciela się, znany z występu u samego Quentina Tarantino, ceniony aktor Rafał Zawierucha ("Pewnego razu... w Hollywood"). Natomiast jego matkę gra na dobre powracająca do kina Anna Mucha ("Miłość, seks & pandemia").

Wideo "Niewidzialna wojna": Zwiastun bez cenzury

