Powstaje film o Violettcie Villas

Informację o rozpoczęciu produkcji podał branżowy magazyn "Variety". Film ma nosić tytuł "Violetta i dzięcioł" i będzie opowiadać o legendzie polskiej muzyki z perspektywy jej syna.

Karolina Bielawska nad filmem pracuje już do 2016 roku.



"Violetta Villas zawsze mnie fascynowała jako artystka i osoba. Pełna sprzeczności była zjawiskiem trudnym do określenia, czy nazwania. Prostolinijna, naiwna, zmysłowa, spontaniczna, delikatna, wrażliwa, nieprzystosowana, utalentowana, gwiazda" - mówiła wówczas o Villas Karolina Bielawska.



Reklama

"Film będzie opowiadał o początkach kariery i o tym jak niemożliwe staje się możliwe. Będzie to opowieść o wolności i cenie, jaką przychodzi za nią zapłacić" - wyjaśniała Bielawska.



Aby rozpocząć realizację filmu, Bielawska przez kilka lat musiała czekać na zgodę rodziny artystki. Film początkowo planowało wyprodukować Studio Munka, ale wraz z rozwojem projektu budżet wzrósł do 3,2 mln euro (15 mln zł) i obecnie tytuł jest produkowany przez Lava Films przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.



Zdjęcie Karolina Bielawska kręci film o Violettcie Villas / materiały prasowe

Scenariusz, którego współautorami są Karolina Bielawska i Małgorzata Gospodarek - synowa artystki, pokaże życie Villas z perspektywy jej syna Krzysztofa.



"Tym naszym dzięciołem jest syn Violetty, Krzysztof Gospodarek. Ona go tak właśnie nazywała. Muszę przyznać, że długo przekonywałam Krzyśka do opowiedzenia tej historii z jego perspektywy, ale w końcu udało się. Daje nam to możliwość stworzenia wyjątkowego, intymnego i emocjonalnego filmu. Historia Violetty jest zbyt ciekawa i uniwersalna, by spłycić ją do opowiadania jedynie o jej strojach i romansach" - wyjawiła "Faktowi" Bielawska.

Na razie nie ujawniono, kto zagra Violettę Villas. Bielawska powiedziała tylko, że będzie to "aktorka musicalowa". Reszta obsady również nie jest znana. Zdjęcia próbne rozpoczną się w tym miesiącu w Warszawie, a zdjęcia mają ruszyć jesienią. Film ma mieć premierę w przyszłym roku.

Zdjęcie Violetta Villas / AIM

Violetta Villas: Wielka diva polskiej piosenki

Violetta Villas naprawdę nazywała się Czesława Maria Cieślak. Jej głos był charakteryzowany jako sopran koloraturowy o rozszerzonej skali, obejmującej 4 oktawy.



Swoją karierę artystyczną piosenkarki estradowej, ale także śpiewaczki operowej i operetkowej, aktorki, kompozytorki i autorki tekstów Violetta Villas rozpoczynała na początku lat 60. XX wieku.

Na początku lat 60. wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu w Sopocie. Trzykrotnie zaśpiewała na festiwalu w Opolu. W drugiej połowie lat 60. występowała w Paryżu, by później przenieść się do Las Vegas - tam przez kilka sezonów była gwiazdą rewii "Casino de Paris".

Villas wykonywała zarówno muzykę rozrywkową jak i kompozycje klasyczne, arie operowe i operetkowe. Nagrywała również covery popularnych piosenek amerykańskich i francuskich.

Artystka słynęła ze swego charakterystycznego wizerunku; wykreowała styl hollywoodzkiej gwiazdy lat 60., któremu pozostała wierna. Na scenie nosiła efektowne, balowe suknie; jej znakiem rozpoznawczym były długie, kręcone blond włosy.



Zdjęcie Violetta Villas zmarła w wieku 73 lat / Niemiec / AKPA



Pod koniec życia Villas budziła wiele kontrowersji. Znana ze swojej dobroczynności dla zwierząt piosenkarka założyła w Lewinie Kłodzkim, obok swego domu, schronisko, w którym zgromadziła ponad 300 kotów, 150 psów i kilkanaście kóz. Villas zarzucano jednak, że przyjęła za dużo zwierząt i przestała sobie z nimi radzić nie zapewniając im warunków sanitarnych.

W styczniu 2007 roku artystka trzy tygodnie spędziła w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Zmarła 5 grudnia 2011 roku w Lewinie Kłodzkim. Miała 73 lata.

Kim jest Karolina Bielawska?

Karolina Bielawska to reżyserka filmów dokumentalnych i członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



Jej najgłośniejszym filmem jest dokument "Mów mi Marianna", który został nagrodzony Złotym Rogiem dla najlepszego dokumentu na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 2015 roku.

Film opowiada o codzienności osoby transpłciowej. Bohaterką jest dojrzała kobieta, która przez większą część życia ukrywała swoją prawdziwą tożsamość i dopiero po wielu latach małżeństwa zdecydowała się zmienić płeć.

Wideo "Mów mi Marianna" [trailer]