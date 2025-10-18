Nie żyje Samantha Eggar. Gwiazda "Doktora Dolittle" miała 86 lat

Samantha Eggar zmarła w wieku 86 lat. Byłą Laureatką Złotego Globu dla najlepszej aktorki w filmie dramatycznym oraz zdobyła Złotą Palmę na 19. Festiwalu Filmowym w Cannes za rolę Mirandy Gray w filmie "Kolekcjoner" z 1965 roku.

Samantha Eggar: gwiazda filmów i seriali

Samantha Eggar przyszła na świat 5 marca 1939 roku w Londynie. Otrzymała stypendium na naukę w Royal Academy of Dramatic Art, jednak jej matka nie wróżyła jej kariery i zakazała jej przyjęcia takiej propozycji. Sama Samantha wierzyła, że jej przeznaczeniem jest zostanie zakonnicą.

Karierę rozpoczęła w 1964 roku w filmie "Dr Crippen przed sądem" u boku Donalda Pleasence’a. Kolejnym głośnym filmem, w którym wystąpiła, był "Kolekcjoner" w reżyserii Williama Wylera. Za rolę uprowadzonej kobiety otrzymała nominację do Oscara.

W kolejnym roku zagrała popisową rolę Emmy Fairfax w musicalu Richarda Fleischera, który okazał się klapą finansową, czyli "Doktorze Dolittle".

Wystąpiła też w kilku kultowych serialach: "Columbo", "Statek miłości", "Star Trek: Następne pokolenie", czy "Dowody zbrodni".

Aktorka zmarła w środę, 15 października w swoim domu w Kalifornii po pięcioletniej walce z chorobą. Informacje o śmierci przekazała "The Hollywood Reporter" córka, także aktorka - Jenna Stern.