Nie żyje Piotr Borkowski. Ceniony scenarzysta miał 52 lata

Nie żyje Piotr Borkowski. Współautor "Zimnej wojny" miał 52 lata

Informację o śmierci Piotra Borkowskiego podano na oficjalnym profilu Gildii Scenarzystów Polskich na Facebooku.

"Drodzy, nie zawsze możemy się dzielić dobrymi, radosnymi wieściami. Czasem musimy przekazać wiadomości smutne... Odszedł jeden z nas. Piotr Borkowski. Członek Gildii Scenarzystów Polskich, jeden z jej założycieli. Scenarzysta. Konsultant. Znawca. Dobry, wrażliwy człowiek. Gildia Scenarzystów Polskich składa najgłębsze i szczere kondolencje Rodzinie, bliskim i przyjaciołom. Jesteśmy z Wami. Żegnaj, Piotrze" - czytamy w oświadczeniu.

Piotr Borkowski - kariera

Piotr Borkowski urodził się 7 października 1972 roku w Olsztynie. Był scenarzystą, filmoznawcą i kulturoznawcą. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował też w Centre for British and Comparative Cultural Studies i Film Studies Centre na Uniwersytecie w Warwick. Wykładał w Instytucie Anglistyki UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Podczas swojej kariery napisał i współtworzył wiele scenariuszy do filmów i seriali. Pracował m.in. przy "Na wspólnej", gdzie pisał dialogi. Współtworzył scenariusz do filmu Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna", który otrzymał aż trzy nominacje do Oscara. W 2007 roku wyróżniono go za najlepszy scenariusz za film "Trójka do wzięcia" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Tofifest". Z kolei w 2018 roku wspólnie z Filipem Dzierżawskim został nagrodzony w Konkursie Script Pro za scenariusz "Pojednanie".

W swoim dorobku ma również filmy "Lęk wysokości", "Na dystans", "Dół" i "Nazywam się Julita". Często udzielał konsultacji scenariuszowych w produkcjach i był script doctorem. Jego ostatnim projektem, do którego napisał scenariusz, był film fabularny "Iluzja" z 2022 roku, w którym główną rolę zagrała Agata Buzek. Z kolei ostatnim filmem do jakiego udzielał konsultacji był dokument "Stado" z 2025 roku.

