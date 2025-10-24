Nie żyje Maciej Karpiński. Uznany polski scenarzysta miał 74 lata

Macieja Karpińskiego znaliśmy jako scenarzystę, prozaika, dramaturga, eseistę, tłumacza oraz wieloletniego działacza Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 21 listopada mężczyzna obchodziłby swoje 75. urodziny. O śmierci poinformował filmpolski.pl.

Nie żyje Maciej Karpiński. Stworzył wiele scenariuszy do polskich produkcji

Swoją działalność rozpoczął już w latach 70. To właśnie wtedy ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentem został w 1974 roku. W latach 80. był wykładowcą uniwersyteckim w Stanach Zjednoczonych.

Był autorem lub współautorem scenariuszy do następujących produkcji: "Długa noc poślubna" (reż. Jerzy Domaradzki, 1977), "Pokój z widokiem na morze" (reż. Janusz Zaorski, 1978) "Słodkie oczy" (reż. Juliusz Janicki, 1979), "Kobieta samotna" (reż. Agnieszka Holland, 1981, prem. 1987), "Koniec gry" (reż. Feliks Falk, 1991), "Głos" (reż. Janusz Kondratiuk, 1991), "Pierścionek z orłem w koronie" (reż. Andrzej Wajda, 1992), "Nastazja" (reż. Andrzej Wajda, 1992, prod. jap.), "Daleko od siebie" (reż. Feliks Falk, 1995), "Wezwanie" (reż. Mirosław Dembiński, 1997), "Córy szczęścia" (reż. Marta Meszaros, 1999, prod. pol.- niem.- węg.) "Cud purymowy" (reż. Izabella Cywińska, 2001), "Miss mokrego podkoszulka" (reż. Witold Adamek, 2002), "Strajk. Die Heldin von Gdańsk" (reż. Volker Schlondorf, 2006, prod. niem. - pol.), "Różyczka" (reż. Jan Kidawa-Błoński, 2010), "W ukryciu" (reż. Jan - Kidawa - Błoński, 2013), "Najlepszy (reż. Łukasz Palkowski, 2017), "Osiecka" (reż. Robert Gliński, Michał Rosa, 2020) i "Różyczka 2" (reż. Jan Kidawa-Błoński, 2023).

Maciej Karpiński - nie tylko scenarzysta

Przez wiele lat działał w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich: w latach 1989-94 był jego wiceprezesem, a w latach 2013-2022 przewodniczącym Koła Scenarzystów. W latach 2005-2010 pełnił funkcję pełnomocnika Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. międzynarodowych, a w 2015 roku został wybrany na członka Zarządu Europejskiej Federacji Scenarzystów (Federation of Screenwriters in Europe). Cztery lata później został wiceprezesem tej organizacji.

Ponadto wykładał w Szkole Filmowej w Łodzi i pełnił funkcję dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przewodniczył również Gildii Polskich Scenarzystów Filmowych. Jako krytyk związany z redakcjami wielu pism. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej.

Za swoją pracę otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in. Nagrodę za Całokształt Twórczości Scenopisarskiej na Festiwalu "Interscenario" we Wrocławiu, Nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii i Nagrodę Specjalna Gildii Scenarzystów Polskich. W 2025 roku został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".

