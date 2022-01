"Nie patrz w górę": Film bije rekordy popularności! Netflix podał liczby

"Nie patrz w górę" bije rekordy

"Nie patrz w górę" Adama McKaya okazał się najchętniej oglądanym filmem ostatnich dni. W ciągu tygodnia (27 grudnia - 2 stycznia) użytkownicy na całym świecie obejrzeli ponad 152 milionów godzin satyry z Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence w rolach głównych. Ten wynik uczynił z "Nie patrz w górę" najchętniej oglądany film na platformie w okresie jednego tygodnia w historii.

"Nie patrz w górę" zajęło miejsce na podium wśród najpopularniejszych filmów oglądanych na Netflix w ciągu 28 dni od premiery. Obraz McKaya zajął trzecie miejsce - za "Czerwoną notą" i "Nie otwieraj oczu".

"Nie patrz w górę": Fabuła filmu z Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence

Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po Układzie Słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią - i jakby tego było mało - nikt się tym nie przejmuje. Okazuje się, że próba ostrzeżenia ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji.



Z pomocą dr. Oglethorpe’a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media. Zaczynają od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończą w rozrywkowym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry).

Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę?



Zobacz też: "Armageddon" naszych czasów [recenzja]

"Nie patrz w górę": Twórcy

Autorem scenariusza i reżyserem "Nie patrz w górę" jest laureat Oscara Adam McKay ("Big Short"). W pozostałych rolach występują: Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (znany jako Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis i Tomer Sisley.



