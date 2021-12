"Nie patrz w górę": Co zjadło Meryl Streep?

Adam McKay w rozmowie z portalem "Variety" opowiedział o zakończeniu filmu "Nie patrz w górę" . Jak się okazuje, niewinne pytanie zadane przez Meryl Streep podczas przygotowania do kolejnego ujęcia, zdecydowało o losach jej postaci.

Informacje podane przez reżysera zdradzają ważne szczegóły filmowej fabuły i należy traktować je jako spoiler.



"Nie patrz w górę": Zakończenie filmu

Mowa o zakończeniu filmu "Nie patrz w górę" i scenie w trakcie napisów końcowych, w której Janie Orlean zostaje zjedzona przez nieznane stworzenie na planecie, na którą dociera statek z ocalałymi z zagłady Ziemi.

Los pani prezydent zostaje zasygnalizowany już wcześniej. Orlean pyta technologicznego potentata o to, w jaki sposób zginie. Miały to określić specjalne algorytmy, z których wynika, że pani prezydent zostanie zjedzona przez bronterauka, choć jeszcze nie wiadomo, co to takiego.

"Kręciliśmy scenę z Markiem Rylance'm, Meryl Streep i Jonahem Hillem w centrum dowodzenia BASH i powiedziałem do nich, żeby o czymś pogadali, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. I wtedy Meryl, która świetnie improwizuje, powiedziała: 'Chcę wiedzieć, w jaki sposób umrę'" - wspomina McKay.

Ruszyła burza mózgów, w trakcie której ustalono, że postać Hilla zginie po trzech dniach jedzenia skażonego ludzkiego mięsa. McKay zaproponował, by postać Streep zginęła zjedzona przez jakieś stworzenie. Powstało kilka nazw dla takiego właśnie stworzenia, a ostatecznie stanęło na bronterauku. Scena została nakręcona, a ponieważ wszyscy ocenili, że jest zabawna, została umieszczona w filmie. Trzeba jeszcze było stworzyć cyfrowo wspomnianego bronterauka.

Pierwotnie w napisach miała znaleźć się inna scena, w której ocaleli z apokalipsy miliarderzy mają problem, bo zniszczone zostały kapsuły z zabranymi z Ziemi robotnikami. "Dam miliard dolarów temu, kto wybuduje mi dom!" - oświadcza grany przez Rylance'a potentat technologiczny. Reszta zaczyna się przekrzykiwać. Oferują dwa miliardy, pięć, dziesięć, by w końcu zdać sobie sprawę, że wszyscy są miliarderami i na nikim te kwoty nie robią żadnego wrażenia.

"Nie patrz w górę": Hit Netfliksa

"Nie patrz w górę" to czarna komedia katastroficzna o dwójce astronomów - w tych rolach Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence - którzy próbują ostrzec ludzkość przed zbliżającą się w stronę Ziemi niebezpieczną kometą. Tyle że ich przestrogi mało kto bierze na poważnie. Społeczeństwo zmanipulowane słowami polityków zamiast zatrzymać się i "spojrzeć w górę", skupia się na obracaniu zagrożenia w żart i czerpaniu z niego zysków.

Produkcja weszła do kin 10 grudnia, a dwa tygodnie później zadebiutowała na Netfliksie.

Film cieszy się wielkim zainteresowaniem i zbiera zasadniczo pochlebne recenzje. Według portalu Flixpatrol, "Nie patrz w górę" jest obecnie najpopularniejszym filmem na platformie w 88 krajach.

