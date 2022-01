"Ten film będzie wspaniały. To naprawdę zabawna i ekscytująca propozycja roli" - powiedział Nicolas Cage o filmie reżyserowanym przez Chrisa McKaya. I zdradził, że przygotowując się do roli, obejrzał kilka innych filmów, w których już pokazano hrabiego Draculę. "Obejrzałem występ Beli Lugosiego, potem Franka Langelli. A także Gary’ego Oldmana w filmie mojego wujka Francisa Forda Coppoli, który moim zdaniem był wspaniały. Każda klatka tego filmu to sztuka" - wylicza Cage, wspominając kolejno filmy z 1931, 1979 i 1992 roku.

Reklama

Nicolas Cage: Dracula jak z horroru "The Ring - Krąg"

Podglądanie innych pozwoliło mu znaleźć pomysł na Draculę. "Chcę pokazać coś unikalnego, zagrać w sposób, w jaki ta rola jeszcze nigdy wcześniej nie była grana. Głównie myślę o tym, by skupić się na ruchach Draculi. Ostatnio obejrzałem 'Wcielenie' i chciałbym powtórzyć kilka ruchów głównej bohaterki tego filmu. A nawet ruchy Sadako z filmu 'The Ring - Krąg'. Chcę sprawdzić, w jaki sposób mogę jeszcze wykorzystać ruch i głos" - zdradza Cage źródła swoich aktorskich inspiracji do roli słynnego hrabiego.

"Najlepsze w naszym filmie jest to, że jest to komedia. I jeśli uda się trafić w odpowiednie nuty - zarówno komediowe i horrorowe tak jak w 'Amerykańskim wilkołaku w Londynie' - to wychodzi czad! Trafisz w dziesiątkę. Ale tego właśnie szukam w aktorstwie. Ról, którymi mógłbym wnieść coś nowego, a także idealnego połączenia komedii i horroru" - stwierdził Cage w podcaście portalu "Variety".

Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

Oparty na motywach klasycznej powieści Brama Stokera film ma być uwspółcześnioną wersją tej opowieści. Tytułowym bohaterem "Redfield" będzie pacjent szpitala psychiatrycznego i wierny sługa hrabiego Draculi, który znosi wszelkie upokorzenia, by zapewnić sobie nieśmiertelność. W tej roli wystąpi Nicholas Hoult. Cage’owi i Houltowi towarzyszyć na ekranie będzie m.in. Awkwafina ("Bajecznie bogaci Azjaci").

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku