"Heart of Stone"

Nazywany "kobiecą odpowiedzią na Jamesa Bonda" film Toma Harpera "Heart of Stone" zadebiutuje na Netflix 11 sierpnia 2023 roku. Pierwsze spojrzenie na widowiskową produkcję przedstawiono już podczas zeszłorocznego TUDUM. W roli głównej wystąpi Gal Gadot , a partnerować jej będą Jamie Dornan , Alia Bhatt i Sophie Okonedo. Jednym z producentów jest Greg Rucka, autor serii komiksów "The Old Guard" .

Główną bohaterką tego filmu szpiegowskiego jest Rachel Stone - agentka wywiadu, która nie cofnie się przed niczym, aby wykonać zadanie. Jak mówi Gal Gadot w poniższym materiale, "Rachel Stone żyje dla adrenaliny. Właściwie jest od niej uzależniona".



"Rustin"

"Rustin" to film biograficzny przedstawiający losy Bayarda Rustina - działacza ruchu praw obywatelskich, doradcy Martina Luthera Kinga oraz organizatora Marszu na Waszyngton w 1963 roku. Mimo jego ogromnych zasług w walce o demokrację, prawa człowieka i równość jego postać została zapomniana. W postać Rustina w filmie w reżyserii George’a C. Wolfe’a wcieli się zdobywca Emmy Colman Domingo . W produkcji zagrają także Chris Rock, Glynn Turman, Jeffrey Wright i Audra McDonald. "Rustin" trafi na Netflix w 2023 roku.

"Luther: Zmrok"

10 marca 2023 powróci John Luther. Tym razem nie w serialu, a filmie pełnometrażowym. Działający na granicy prawa brytyjski inspektor znowu będzie musiał złapać groźnych przestępców. Jak mogliśmy zobaczyć w opublikowanej niedawno zapowiedzi "coś się zbliża". Produkcja z pewnością będzie pozycją obowiązkową dla fanów Idrisa Elby . W filmie partnerować mu będą Cynthia Erivo oraz Andy Serkis.

"Damsel"

Millie Bobby Brown doda niedługo do swojej filmografii kolejną rolę niezłomnej bohaterki. Znana ze "Stranger Things" i "Enoli Holmes" aktorka zagra główną rolę w filmie "Damsel" i... będzie musiała pokonać smoka. Osią fabularną nowego filmu Netfliksa są bowiem przygody młodej dziewczyny, która zgadza się poślubić księcia. Sielanka kończy się jednak dość szybko, kiedy okazuje się, że rodzina ukochanego postanawia poświęcić ją, aby spłacić dawny dług. Film ma iście gwiazdorską obsadę - Milli Bobby Brown wystąpi u boku Angeli Bassett, Robin Wright i Shohreh Aghdashloo.

"Tyler Rake 2"

W filmie "Tyler Rake 2" australijski najemnik od mokrej roboty, który w pierwszej części ledwo uszedł z życiem, podejmuje się kolejnego śmiertelnie niebezpiecznego zadania. Tym razem musi wydostać z więzienia wycieńczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera. Premierę filmu zaplanowano na 16 czerwca 2023 roku.

"Jest taki moment, kiedy mówisz sobie: 'to nie do zrobienia'. Ale zamiast się wycofać, przesz do przodu, w nieznane" - mówi w specjalnym materiale dotyczącym filmu "Tyler Rake 2" bohater Hemswortha.



"The Killer"

10 listopada 2023 widzowie zobaczą nowy film Davida Finchera ("Siedem", "Podziemny krąg", "Mindhunter"). "The Killer" to adaptacja powieści graficznej Alexisa Nolenta (Matz) w gwiazdorskiej obsadzie - główne role zagrają Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Tilda Swinton. W produkcji śledzimy losy bezwzględnego mordercy, który wypowiada wojnę swoim byłym pracodawcom.

"Leave the World Behind"

Twórca serialu "Mr. Robot", Sam Esmail, przedstawia swoją najnowszą produkcję, tym razem za cel biorąc motyw przetrwania podczas blackoutu. Podczas wakacji na Long Island dwie rodziny muszą poradzić sobie ze zbliżającym się zagrożeniem i znaleźć miejsce w rozpadającym się na ich oczach świecie. "Leave the World Behind" powstał na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Rumaana Alama. W obsadzie znaleźli się: Julia Roberts , Mahershala Ali, Ethan Hawke , Farrah Mackenzie, Charlie Evans, Kevin Bacon . Premiera: 8 grudnia 2023 roku.

"Maestro"

Historia miłości Leonarda Bernsteina (amerykańskiego dyrygenta oraz kompozytora) i Felicii Montealegre (aktorki teatralnej i telewizyjnej). Za kamerą stanął Bradley Cooper ("Narodziny gwiazdy"), który jest również współautorem scenariusza (wraz z Joshem Singerem) i odtwórcą głównej roli męskiej. Producentami "Maestro" są m.in. Martin Scorsese i Steven Spielberg, a na ekranie obok Coopera zobaczymy m.in. Carey Mulligan, Mayę Hawke, Matta Bomera, Sarah Silverman.

Zdjęcie Filmowe zapowiedzi na 2023 rok / Netflix

"The Mother"

Jennifer Lopez wraca na mały ekran! Aktorka i piosenkarka ma na swoim koncie występ w takich filmach jak "Cela", "Oczy anioła", "Co z oczu, to z serca", "Ślicznotki" oraz serialu "Uwikłana". 12 maja 2023 roku będziemy mogli zobaczyć ją w filmie "The Mother", gdzie zagra zabójczynię.

"The Mother" to najnowszy thriller sensacyjny Netfliksa. Bohaterka po latach wychodzi z ukrycia, aby uratować swoją córkę. Przed laty zostawiła dziewczynkę i odeszła, aby ochronić ją przed wrogami, którzy czyhali na jej bliskich.

"Pain Hustlers"

Emily Blunt , Chris Evans , Andy Garcia, Catherine O’Hara oraz Jay Duplass zagrają główne role w nowym filmie Davida Yatesa zatytułowanym "Pain Hustlers". Główna bohaterka po stracie pracy z trudem wiąże koniec z końcem i wychowuje córkę. Przyjmując nową posadę w firmie farmaceutycznej ma nadzieję na rozpoczęcie nowego życia, jednak szybko okazuje się, że zostaje wplątana w niebezpieczną intrygę. Premiera została zaplanowana na 27 października.

Netflix: To jeszcze nie wszystko!

W 2023 roku na Netflix trafią także takie filmy jak"Pamela: Historia miłosna", "Lift", "Players" (z Giną Rodriguez i znanym fanom "Lucyfera" Tomem Ellisem), komedia romantyczna "U ciebie czy u mnie" z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem, "Spaceman", "The Cloned Tyrone", widowisko sciece fiction "Jung_E", "A Family Affair" z Nicole Kidman i Zakiem Efronem, "NYAD" z Annette Being i Jodie Foster oraz kilka jeszcze niezapowiedzianych premier. Jakie asy Netflix trzyma w rękawie?



