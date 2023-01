John Clark to jeden z bohaterów serii powieści o Jacku Ryanie. Sam był głównym bohaterem dwóch powieści tego cyklu - "Bez skrupułów", w którym czytelnicy poznali początki jego burzliwego życiorysu, a także "Rainbow Six", która potem stała się inspiracją do stworzenia popularnej gry wideo.

"Rainbow Six": Michael B. Jordan w nowym filmie Chada Stahelskiego

Książka "Rainbow Six", którą zekranizuje teraz Chad Stahelski , opowiada historię tytułowej międzynarodowej organizacji antyterrorystycznej, na czele której stoi właśnie John Clark. Po uporaniu się z serią pozornie niezwiązanych ze sobą ataków terrorystycznych, ekipa Rainbow Six odkrywa kryjący się za nimi spisek, który może się zakończyć apokalipsą.

