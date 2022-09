Tyler Rake to nieustraszony najemnik, który w pierwszym filmie wyruszył na ulice stolicy Bangladeszu, by uratować porwanego syna narkotykowego barona. Dziesiątki trupów później ciężko ranny Rake był bliski śmierci... Film z Chrisem Hemsworthem w roli głównej okazał się jednym z największych hitów Netfliksa i było jasne, że odważny wojownik powróci niezależnie od wszystkiego.

"Tyler Rake 2": Efekt końcowy zaszokuje ludzi

W filmie "Tyler Rake 2" australijski najemnik od mokrej roboty, który w pierwszej części ledwo uszedł z życiem, podejmuje się kolejnego śmiertelnie niebezpiecznego zadania. Tym razem musi wydostać z więzienia wycieńczoną rodzinę bezwzględnego gruzińskiego gangstera.

"Jest taki moment, kiedy mówisz sobie: 'to nie do zrobienia'. Ale zamiast się wycofać, przesz do przodu, w nieznane" - mówi w specjalnym materiale dotyczącym filmu "Tyler Rake 2" bohater Hemswortha.

"Z dwójką w tytule za swoim imieniem musisz co najmniej podwoić ilość akcji" - wyjaśnia reżyser Sam Hargrave i dodaje, że w filmie znajdzie się ekstremalna scena. "Na dachu jadącego pociągu ląduje prawdziwy helikopter (...) Efekt końcowy zaszokuje ludzi" - zapowiada twórca "Tyler Rake 2".

Wideo Tyler Rake 2 | Ekskluzywna pierwsza zapowiedź | Netflix

Film jest kolejnym wspólnym projektem Chrisa Hemswortha i Sama Hargrave’a. Za jego produkcję odpowiada prowadzona przez Anthony’ego Russo firma producencka AGBO, zaś autorem scenariusza jest Joe Russo. Golshifteh Farahani ponownie wcieli się w postać z pierwszego filmu, a w pozostałych rolach wystąpią Daniel Bernhardt i Tinatin Dalakishvili.

