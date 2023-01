"Ukryta sieć": Szokujące sceny w polskiej odpowiedzi na "Millennium" [zwiastun]

"Ukryta sieć" opowiada historię o krzywdzie, zemście, technologii i o tym, że prywatność w sieci nie istnieje.



- Jestem szczęśliwy, że moja książka zainteresowała filmowców. Miałem okazję nie tylko uczestniczyć w pracach nad scenariuszem, ale również pojawiałem się na planie zdjęciowym "Ukrytej sieci". To było dla mnie ogromne przeżycie zobaczyć od kuchni, jak w praktyce wygląda przekład książki na język filmu. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia produkcja, którą współtworzyłem - powiedział w rozmowie z Monolith Films Jakub Szamałek.

"Ukryta sieć": Gwiazdy w rolach głównych

Autor książkowej trylogii i scenariusza do "Ukrytej sieci" był zachwycony współpracą z reżyserem Piotrem Adamskim. - Podszedł on do zadania bardzo poważnie i włożył w pracę nad filmem mnóstwo energii i własnych pomysłów. Dzięki niemu efekty przerosły moje oczekiwania. Zadbał też o to, by technologia w filmie, tak jak w książce, była właściwie wyeksponowana, odgrywała znaczącą rolę i by miała oparcie w rzeczywistości. Te założenia udało się zrealizować, choć nie było to takie proste - zauważył autor "Ukrytej sieci".

Przy okazji Szamałek ujawnił w trakcie rozmowy, że nie miał żadnych oczekiwań obsadowych. - Pisząc, nie zastanawiałem się, kto powinien w filmie zagrać poszczególnych bohaterów. Muszę jednak przyznać, że gdy po raz pierwszy zobaczyłem w akcji Magdę Koleśnik, która wcieliła się w Julitę Wójcicką, to byłem pod ogromnym wrażeniem. Idealnie wpisała się w tę rolę. Pozostali aktorzy też zostali świetnie dobrani. Dodatkowo zachwyciło mnie, że tak wybitne osobistości aktorskie, jak np. Andrzej Seweryn, wzięli udział w tym projekcie. To jest dla mnie coś absolutnie wyjątkowego - dodał.

Jaką historię opowiada "Ukryta sieć"?

Młoda dziennikarka Julita Wójcicka prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci telewizyjnego celebryty. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią. Każdy krok, który zbliża Julitę do odkrycia prawdy, ściąga na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Ktoś ją obserwuje, zna jej najbardziej wstydliwe tajemnice, wyprzedza jej każdy ruch. Aby nie stać się kolejną ofiarą Julita musi wniknąć w ukrytą sieć cyberpowiązań i odkryć tajemnice, których być może wolałaby nie poznać.

W rolach głównych w "Ukrytej sieci" zobaczymy, wspomnianych: Magdalenę Koleśnik i Andrzeja Seweryna oraz Piotra Trojana i Mikołaja Grabowskiego.

Film wyreżyserował Piotr Adamski ("Eastern"). Autorami scenariusza są Adamski, Szamałek oraz Łukasz M. Maciejewski. "Ukryta sieć" trafi do kin 10 marca 2023 roku. Dystrybutorem filmu jest Monolith Films.