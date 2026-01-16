Reklama

Nastrojowa ballada Mrozu i Julii Pietruchy promuje nowy polski film

Oprac.: Anna Kempys
Wiadomości
Dzisiaj, 16 stycznia (11:14)

Utwór "Anioły (Pojedynek)", który wspólnie wykonują Mrozu i Julia Pietrucha, promuje najnowszą produkcję Łukasza Palkowskiego. Poruszająca ballada wraz z teledyskiem dostępna jest od dzisiaj, a film trafi na ekrany polskich kin 27 lutego.

Utwór "Anioły (Pojedynek)", który wspólnie wykonują Mrozu i Julia Pietrucha, promuje najnowszą produkcję Łukasza Palkowskiego. Poruszająca ballada wraz z teledyskiem dostępna jest od dzisiaj, a film trafi na ekrany polskich kin 27 lutego.
Julia Pietrucha i Mrozu, fot. Krystian Dłubała /© materiały dystrybutora /materiały prasowe

Mrozu i Julia Pietrucha w utworze "Anioły (Pojedynek)"

Mrozu i Julia Pietrucha to artyści, którzy wspólnie zaśpiewali nastrojową balladę, promującą najnowszy film Łukasza Palkowskiego ("Bogowie"), zatytułowany "Pojedynek".

"Pojedynek" to według zapowiedzi dystrybutora, "historia niezwykłych postaci, opowieść o rosyjskich oprawcach i o wojnie, która nie toczy się na pierwszej linii frontu - to starcie dwóch światów i dwóch systemów wartości". Film stawia pytanie, jaką cenę jesteśmy gotowi zapłacić za przetrwanie.

Reklama

Mrozu przełożył tematykę filmu na język muzyki, tworząc utwór oparty na emocjach i wewnętrznym konflikcie bohaterów. Do wykonania singla artysta zaprosił Julię Pietruchę, która w filmie wciela się w postać Janiny Lewandowskiej.

W procesie twórczym artysta współpracował z Leonem Krześniakiem oraz Danielem Nosewiczem, odpowiedzialnym za skomponowanie partii smyczkowej, aranżację oraz nagranie 15-osobowej orkiestry.

Singiel jest trzecim utworem promującym nadchodzący album Mroza. Nowe piosenki, w tym "Anioły (Pojedynek)", będzie można usłyszeć na żywo podczas zapowiedzianej na październik trasy koncertowej artysty.

Zobacz teledysk do utworu "Anioły (Pojedynek)".

"Pojedynek": fabułą, obsada, premiera

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.

W filmie Łukasza Palkowskiego ("Bogowie", "Najlepszy", seriale "Belfer" i "Langer") występują: Jakub Gierszał, Aidan Gillen, Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki, Paul Freeman, Tomasz Kot.

Film zadebiutuje na ekranach polskich kin 27 lutego.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Pojedynek (2025) | Łukasz Palkowski | Julia Pietrucha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Reklama