Nastrojowa ballada Mrozu i Julii Pietruchy promuje nowy polski film

Mrozu i Julia Pietrucha w utworze "Anioły (Pojedynek)"

Mrozu i Julia Pietrucha to artyści, którzy wspólnie zaśpiewali nastrojową balladę, promującą najnowszy film Łukasza Palkowskiego ("Bogowie"), zatytułowany "Pojedynek".

"Pojedynek" to według zapowiedzi dystrybutora, "historia niezwykłych postaci, opowieść o rosyjskich oprawcach i o wojnie, która nie toczy się na pierwszej linii frontu - to starcie dwóch światów i dwóch systemów wartości". Film stawia pytanie, jaką cenę jesteśmy gotowi zapłacić za przetrwanie.

Mrozu przełożył tematykę filmu na język muzyki, tworząc utwór oparty na emocjach i wewnętrznym konflikcie bohaterów. Do wykonania singla artysta zaprosił Julię Pietruchę , która w filmie wciela się w postać Janiny Lewandowskiej.

W procesie twórczym artysta współpracował z Leonem Krześniakiem oraz Danielem Nosewiczem, odpowiedzialnym za skomponowanie partii smyczkowej, aranżację oraz nagranie 15-osobowej orkiestry.

Singiel jest trzecim utworem promującym nadchodzący album Mroza. Nowe piosenki, w tym "Anioły (Pojedynek)", będzie można usłyszeć na żywo podczas zapowiedzianej na październik trasy koncertowej artysty.

"Pojedynek": fabułą, obsada, premiera

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.

W filmie Łukasza Palkowskiego ("Bogowie", "Najlepszy", seriale "Belfer" i "Langer") występują: Jakub Gierszał , Aidan Gillen , Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki, Paul Freeman, Tomasz Kot.

Film zadebiutuje na ekranach polskich kin 27 lutego.