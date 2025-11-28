Nieopowiedziana część historii Polski. Ten film pokazuje szokującą prawdę

"Pojedynek": To nie jest powszechna wiedza

Atak Rosjan na Polskę we wrześniu 1939 roku doprowadził do pierwszej masowej próby indoktrynacji tysięcy przedstawicieli polskich elit. "Pojedynek" sięga po nieopowiedzianą część tej historii Polski, a Łukasz Palkowski, autor sukcesu m.in. filmu "Bogowie", przedstawia ją z charakterystycznymi dla siebie autentyzmem, tempem i energią.

"Pojedynek" to pokazana z wielkim rozmachem historia o bohaterach, których widz natychmiast obdarza sympatią i śledzi ich losy z zapartym tchem. To również historia o rosyjskich oprawcach, którzy - w kontekście wydarzeń we współczesnym świecie - zmieniają tylko rodzaj munduru, ale nie metody. Filmowe postaci wzorowane są na autentycznych oficerach i żołnierzach, których dramat rozpoczął się po 17 września 1939 roku - w czasach, w których człowieczeństwo wystawiono na najcięższą próbę.

Mentalność i metody działania Rosjan, które są fundamentem i katalizatorem wydarzeń "Pojedynku", nie zmieniły się przez ostatnie dziesięciolecia i znów budzą sprzeciw, ale i strach. Fabularna intryga tego thrillera historycznego osadzona jest w momencie, w którym Rosjanie aresztują dziesiątki tysięcy przedstawicieli polskiej elity i przez sześć miesięcy przetrzymują m.in. najwybitniejszych naukowców, lekarzy i artystów, aby poddać ich indoktrynacji i stworzyć posłusznych rosyjskich agentów. Nie mają jednak pojęcia, z jak wielkim hartem ducha i oporem przyjdzie im się zmierzyć.

"Mieliśmy ambicję, by pokazać to, co nie jest powszechną wiedzą. Dlaczego Rosjanie więzili wtedy polską elitę przez 6 miesięcy? Co się wtedy działo i jaki miało cel? Czy Rosjanie ten cel osiągnęli?" - mówi reżyser Łukasz Palkowski.

Wracająca na wielki ekran Julia Pietrucha gra lotniczkę Janinę Lewandowską. "Poruszyły mnie losy Janiny. Cieszę się, że wracam do kina postacią tak silną, z charakterem. Nie jest, jak to bywa w scenariuszach, kobietą doklejoną do jakiegoś mężczyzny, sama stanowi o swojej wartości" - zapewnia aktorka.

"Pojedynek": Opis fabuły

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika.

Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.

"Pojedynek" - opowieść o odwadze i moralnych wyborach w czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim - w kinach od 27 lutego 2026 roku.