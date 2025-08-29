Najnowsze dzieło kultowego twórcy w końcu w polskich kinach. Na co jeszcze się wybrać?

"Złodziej z przypadku"

"Złodziej z przypadku" to najnowszy thriller kryminalny w reżyserii Darrena Aronofsky’ego, twórcy "Requiem dla snu" i "Czarnego łabędzia". Scenariusz napisał Charlie Huston na podstawie własnej powieści. Opowiada ona o byłym baseballiście Hanku (Austin Butler), którego karierę przekreślił tragiczny wypadek. Bohaterowi udaje się jednak poukładać swoje sprawy i wieść spokojny żywot. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tego czasu interesują się nim wszelakie grupy przestępcze, co prowadzi do przerażających i groteskowych wydarzeń.

Aranofskiemu udało się zgromadzić na planie iście gwiazdorską obsadę. Oprócz Butlera na ekranie zobaczymy między innymi Zoë Kravitz, Matta Smitha, Lieva Schreibera, Vincenta D'Onofrio, Griffina Dunne’a, Carol Kane i laureatkę Oscara Reginę King.

"Sorry, Baby"

Agnes (Eva Victor), młoda wykładowczyni literatury, wrażliwa i dowcipna, próbuje powrócić do równowagi psychicznej po szokującej zdradzie ze strony osoby, której ufała. Wsparcie znajduje w przyjaciółce Lydie (Naomi Ackie) oraz w nieśmiałym sąsiedzie Gavinie (Lucas Hedges). "Sorry, Baby" to zaskakująco zabawna opowieść o tym, jak żyć, gdy grunt usuwa ci się spod nóg i jak sobie radzić z pamięcią złych wydarzeń.

"Chciałam opowiedzieć o intymności i romantyzmie przyjaźni" – tłumaczyła Victor, która jest nie tylko gwiazdą filmu, ale także jego reżyserką i scenarzystką - "O tym, jak mieszkanie z kotem może uratować ci życie i jak kanapka potrafi ulepszyć twój dzień. Chciałam nakręcić film o osobie, która codziennie desperacko próbuje się uzdrowić".

"Państwo Rose"

"Państwo Rose" to najnowsza wersja "Wojny państwa Rose" Warrena Adlera. Książka doczekała się już adaptacji w reżyserii Danny’ego DeVito z Michaelem Douglasem i Kathleen Turner w rolach głównych. Tym razem jako małżeństwo, które płynnie przechodzi z wielkiej miłości do szczerej nienawiści, zobaczymy Benedicta Cumberbatcha i Olivię Colman. Poza nimi w filmie wystąpili między innymi Andy Samberg, Kate McKinnon, Allison Janney i Sunita Mani.

Fabuła skupia się na małżeństwie odnoszącego sukcesy architekta i utalentowanej szefowej kuchni, która poświęciła swe ambicje, by wychować dzieci. Wszystko zmienia się, gdy jego kariera załamuje się, a ona zaczyna nagle być doceniana.

"Ne Zha 2. W krainie potworów"

Chińska animacja "Ne Zha 2. W krainie potworów" to najlepiej zarabiająca produkcja 2025 roku. Na całym świecie zgromadziła ponad 2,218 miliarda dolarów, zdecydowanie pokonując amerykańską konkurencję. Film został oparty na chińskiej mitologii, a nad jego powstawaniem czuwał zespół 4000 animatorów.

Ne Zha to imię magicznego chłopca wychowanego przez ludzi, który zawiera niełatwy sojusz z Księciem Smoków Ao Bingiem w epickiej bitwie o ochronę swoich rodów. W następstwie ich decyzji świat zacznie balansować na krawędzi zniszczenia. Ne Zha wyruszy w niebezpieczną wyprawę, aby zdobyć eliksir, który przywróci Ao Bingowi zdrowie. Podczas tej podróży odkryje spisek, który miał wywołać wojnę między dobrem a złem. Aby chronić to, co jest mu drogie i bliskie sercu, będzie musiał przeciwstawić się siłom większym od niego.

"Wściekłość"

Rashida, najmłodsza córka wpływowego klanu, po kolejnej wojnie gangów, postanawia przejąć kontrolę nad berlińskim półświatkiem. Walcząc o dominację w męskim świecie, z determinacją pokonuje tych, którzy odważą się jej przeciwstawić. To historia o zdradzie i ambicjach, gdzie każdy ruch ma swoją cenę.

"Wściekłość" to najnowszy film Burhana Qurbaniego, autora "Berlin Alexanderplatz" sprzed kilku lat. W swym najnowszym dziele łączy tematykę wojen gangów z fabułą rodem z szekspirowskich dramatów.

"Pan Olbrychski"

"Pan Olbrychski" to dokument przedstawiający sylwetkę i drogę artystyczną wybitnego aktora Daniela Olbrychskiego. Narracja głównego bohatera poddana została konfrontacji z jego współpracownikami i przyjaciółmi, we współcześnie realizowanych rozmowach, m.in. z Krystyną Jandą, Jerzym Hoffmanem, Krzysztofem Zanussim, Volkerem Schlöndorffom czy Adamem Michnikiem. W materiałach archiwalnych pojawią się wypowiedzi i fragmenty realizacji scen z filmów Andrzeja Wajdy. Reżyser Robert Wichrowski zestawia role filmowe głównego bohatera z jego życiem prywatnym.