"Godzilla i Kong: Nowe imperium". Premiera: 28 marca

Franczyza "Godzilli" w ostatnim czasie zbiera obfite żniwo w postaci żywego zainteresowania fanów potężnych bestii (komercyjny i artystyczny sukces filmu "Godzilla Minus One"), a Warner Bros. pragnie czerpać z tego uniwersum pełnymi garściami. Za sterami produkcji "Godzilla i Kong: Nowe imperium" stanął Adam Wingard , który wyreżyserował też poprzednią część serii "Godzilla vs. Kong" . W głównych ponownie będziemy mogli zobaczyć Rebeccę Hall , Dana Stevensa , Briana Tyree Henry'ego i Kaylee Hottle.



Akcja najnowszego filmu ma rozgrywać się niedługo po wielkiej walce pomiędzy Godzillą i King Kongiem, którą mogliśmy obserwować w finale produkcji "Godzilla vs. Kong". Jednak tym razem potwory będą musiały połączyć siły, by móc zmierzyć się z ukrytym złem, które zagraża zarówno istnieniu potworów, jak i ludzkości. Dowiemy się więcej o Tytanach i ich pochodzeniu, a także odkryjemy tajemnice Wyspy Czaszki.

"Czerwone maki". Premiera: 5 kwietnia

"Czerwone maki" to pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Po raz kolejny Krzysztof Łukaszewicz ("Orlęta: Grodno ’39", "Karbala", "Generał Nil") nawiązuje do najważniejszych i najbardziej dramatycznych kart naszej historii.

Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka - młodego chłopaka, który przeszedł przez piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino - ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.

Poza Jędrkiem ( Nicolas Przygoda ) i Polą ( Magdalena Żak ) bohaterami filmu są także korespondent wojenny ( Leszek Lichota ), który staje się mentorem zbuntowanego nastolatka, oraz brat Jędrka Stanisław ( Szymon Piotr Warszawski ). Na ekranie zobaczymy także postaci historyczne - w rolę legendarnego generała Andersa wcielił się Michał Żurawski , a brytyjskiego generała Olivera Leese zagrał Mark Kitto. W filmie występują także: Bartłomiej Topa , Łukasz Garlicki , Andrzej Mastalerz , Mateusz Banasiuk i Radosław Pazura .

"Kobieta z...". Premiera: 5 kwietnia

Tego samego dnia na ekrany kin wejdzie również inny głośny polski film - "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta - który światową premierę miał podczas zeszłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie brał udział w Konkursie Głównym.

To opowieść o Anieli Wesoły. Prowadziła zwyczajne życie - dorastanie w małym miasteczku, praca, miłość, ślub, rodzina. Jednak nigdy nie mogła być w pełni sobą - Aniela urodziła się w męskim ciele. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć normalnie i bez strachu? Historia jej drogi do zmiany płci to inspirująca, trudna i zarazem czuła opowieść o walce o siebie, trudach rodzicielstwa, skomplikowanych relacjach z rodziną i otoczeniem, ale też o pięknie prawdziwej bliskości.

W główne role wcielili się Małgorzata Hajewska-Krzysztofik , Joanna Kulig , Mateusz Więcławek i Bogumiła Bajor. W filmie wystąpili również: Jerzy Bończak, Anna Tomaszewska, Jacek Braciak, Renata Dancewicz, Wojciech Mecwaldowski, Marta Nieradkiewicz i Tomasz Schuchardt.

"Back to Black. Historia Amy Winehouse". Premiera: 19 kwietnia

Dramat biograficzny "Back to Black. Historia Amy Winehouse" przedstawi pełną pasji historię tytułowej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy Winehouse, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony. To bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie.

Główną rolę w filmie zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela , która wiele przebojów muzycznej legendy wykonała sama. Pomimo tego ten wybór nie spotkał się ze zbyt dobrym przyjęciem ze strony fanów zmarłej artystki. Na ekranie partnerują Abeli m.in. Jack O'Connell , Eddie Marsan , Juliet Cowan oraz Lesley Manville . Za kamerą stanęła Sam Taylor-Johnson .

"Challengers". Premiera: 26 kwietnia

Dramat "Challengers" Luki Guandagnino został początkowo zapowiedziany jako film otwarcia zeszłorocznego festiwalu filmowego o w Wenecji. Ogólnoświatowa dystrybucja była zaplanowana na wrzesień. Wszystko zmieniło się po wybuchu strajku aktorów. Pokaz w Wenecji odwołano, a premierę przełożono na kwiecień tego roku.

W "Challengers" Zendaya wciela się w postać Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została bezkompromisową trenerką na korcie i poza nim. Jej mąż ( Mike Faist ) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick ( Josh O'Connor ) - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zadać sobie pytanie, jaka będzie cena tej wygranej?



"Kaskader". Premiera: 3 maja

Widowiskowy "Kaskader" z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt w rolach głównych to film oparty na motywach serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem. Opowiada historię Colta, który rusza na poszukiwanie zaginionego gwiazdora filmowego (w tej roli Aaron Taylor-Johnson ), którego niegdyś był dublerem. Blunt wciela się tu w rolę reżyserki i byłej dziewczyny tytułowego kaskadera, Jody Moreno.

Serial, na podstawie którego oparto scenariusz "Kaskadera", nadawany był na antenie stacji ABC w latach 1981-86. W rolach głównych występowali w nim Lee Majors oraz Heather Thomas. Ten pierwszy pojawi się też w filmie.

"Jestem byłym kaskaderem, więc ten film jest mi bardzo bliski" - powiedział David Leitch . Reżyser wyznał, że prawdziwą przyjemnością było dla niego nakręcenie filmu, który pokazuje życie profesjonalistów zajmujących się kaskaderką. Podkreślił, że ryzykują oni życiem, ale przeciętny widz nie ma pojęcia o ich roli i tym, jak bardzo są ważni dla produkcji filmowych.



"Królestwo planety małp". Premiera: 10 maja

"Planeta małp" to jedna z najpopularniejszych serii 20th Century Studios, która na całym świecie zarobiła ponad 1,7 miliarda dolarów. Pierwszy film z serii z 1968 roku oparty na powieści Pierre'a Boulle'a, stał się jednym z największych przebojów roku, zdobywając specjalną nagrodę Akademii Filmowej. Film doczekał się licznych kontynuacji, w tym czterech kinowych sequeli i dwóch seriali telewizyjnych.

W 2001 roku remake "Planety małp" został wyreżyserowany przez Tima Burtona . Serię następnie wznowiono w 2011 roku za sprawą "Genezy planety małp" i jej dwóch sequeli: "Ewolucji planety małp" z 2014 roku oraz "Wojny o planetę małp" z 2017 roku.

"Królestwo planety małp" ma rozgrywać się 300 lat po wydarzeniach, które oglądaliśmy w tym ostatnim filmie. Świat nie należy już do ludzi. Teraz są zwierzyną ściganą przez mały. Władzę sprawuje zły król Proximus, któremu zależy jedynie na nieograniczonej władzy. Wszystko stara się zmienić jeden z potomków znanego z poprzednich części Cezara. Kluczem do tego ma być młoda dziewczyna. Reżyserem filmu jest Wes Ball , który ma już na koncie jedną filmową serię - "Więzień labiryntu". W głównych rolach w nowej produkcji wystąpili Freya Allan , Owen Teague i Kevin Durand .

"Monster". Premiera: 17 maja

Laureat Złotej Palmy z 2018 roku za "Złodziejaszków" Hirokazu Koreeda , który swoje poprzednie dwa filmy "Baby Broker" i "Prawda" zrealizował w Korei Południowej i Francji, wraz z "Monsterem" powrócił do Japonii.



W swoim nowym dziele przenosi widzów do miasteczka, w którym jeden z bloków właśnie stoi w płomieniach. Jak doszło do pożaru? Kto mógłby być odpowiedzialny za podpalenie budynku? To na razie pozostaje niewiadomą. Akcję strażaków obserwują z balkonu Saori (Sakura Ando) i jej syn Minato (Soya Kurokawa). Po śmierci męża kobieta samotnie wychowuje nastolatka. Ten zaś zaczyna być coraz bardziej tajemniczy. Bunt chłopca wchodzącego w okres dojrzewania, a może ból związany ze stratą ojca? Saori obawia się, że stoi za tym coś jeszcze.



W końcu kobieta odkrywa, że jej syn padł ofiarą przemocy ze strony nauczyciela - pana Hori (Eita Nagayama). Rozwścieczona wpada do szkoły, żądając wyjaśnień i odsunięcia pedagoga od pracy z dziećmi. Od dyrektorki dostaje jednak wyłącznie sztampowe przeprosiny i zapewnienie, że było to przypadkowe uderzenie i sytuacja już się nie powtórzy. Z kolei nauczyciel sugeruje, że to Minato był agresywny wobec innego dziecka. Może więc nastolatek jest potworem, nauczyciel - ofiarą bezpodstawnych oskarżeń ze strony nadopiekuńczej matki, a Saori przeoczyła pewne sygnały? Zanim Koreeda w pełni odsłoni przesłanie historii, raz po raz podsuwa widzom zaskakujące tropy, ukazując trzy różne punkty widzenia - matki, nauczyciela i chłopca.

"Furiosa: Saga Mad Max". Premiera: 24 maja

"Furiosa: Saga Mad Max" to wyczekiwany powrót do kultowego dystopijnego świata, stworzonego przez George'a Millera ponad 30 lat temu w filmach z serii "Mad Max". Nowa odsłona cyklu to oryginalna i samoistna przygoda, ukazującą początki nieustraszonej postaci granej przez Charlize Theron w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu" .

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu - brzmi oficjalny opis filmu.



Realizacja filmu "Furiosa: Saga Mad Max" opóźniła się z powodu sporów prawnych. Miller rozważał, by rolę Furiosy powtórzyła Theron, jednak wymagałoby to jej cyfrowego odmłodzenia, co zniechęciło reżysera. Jest on zdania, że póki technologia nie pozwoli na w pełni wiarygodne odtworzenie ludzkiego oblicza, nie ma sensu jej stosować. "Długo myślałem, że będziemy mogli wykorzystać komputerową technikę odmładzania aktorów i zastosować ją dla Charlize. Nie wydaje mi się jednak, żebyśmy byli blisko w pełni wiarygodnego efektu takiej transformacji. Pomimo odważnych prób w 'Irlandczyku', to nieznane w pełni terytorium. Wszyscy są blisko rozwiązania problemów z tym związanych, w szczególności Japończycy. Uważam jednak, że jeszcze długa droga przed nami" - powiedział Miller. Ostatecznie rolę główną dostała Anya Taylor-Joy . W filmie partnerował jej będzie Chris Hemsworth .

"W głowie się nie mieści 2". Premiera: 14 czerwca

Zrealizowana w 2015 roku animacja "W głowie się nie mieści" w reżyserii Pete'a Doctera opowiadała o nastolatce o imieniu Riley. Jak każdym z nas, bohaterką kierują uczucia: Radość, Strach, Złość, Obrzydzenie i Smutek. Kiedy dziewczyna jest zmuszona porzucić swoje dotychczasowe życie na środkowym zachodzie USA, ponieważ jej ojciec dostał pracę w San Francisco, usiłuje dostosować się do nowej sytuacji. Chociaż Radość, najważniejsze uczucie, robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę, Riley nie jest łatwo odnaleźć się w nowym mieście, domu i szkole...

Główny element fabuły stanowią zmagania Radości i Smutku oraz chaos, jaki opanowuje Centralę, gdy u steru pozostają tylko Gniew, Strach i Odraza. Cały film opowiadał zasadniczo o dążeniu do uzyskania emocjonalnej równowagi, tak niezbędnej dla zachowania zdrowia psychicznego. Animacja Pete'a Doctera okazała się wielkim hitem, zdobywając Oscara, Złoty Glob oraz nagrodę BAFTA.

Dziewięć lat po premierze "W głowie się nie mieści" do kin trafi sequel animowanego hitu. Ze zwiastuna dowiadujemy się, że twórcy wprowadzili do życia dorastającej bohaterki nową emocję - Niepewność. Za reżyserię "W głowie się nie mieści 2" odpowiada Kelsey Mann . Scenariusz wyszedł spod pióra Meg LeFauve, która była także współscenarzystką oryginału.