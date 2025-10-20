Na ten film czekają miliony Polaków. To kontynuacja hitu kin i Netfliksa

"Uwierz w Mikołaja 2": O filmie

Święta bez niespodzianek? Niemożliwe! Czym tym razem zaskoczą widzów ulubieni bohaterowie? Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja - pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy - i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz - tajemniczy Aleksander...

"Uwierz w Mikołaja 2" to pełna emocji opowieść, w której wzruszenie przeplata się z humorem, a ciepło z refleksją, tworząc wyjątkową propozycję dla widzów w każdym wieku.

Tłem historii ponownie będzie Bielsko-Biała. W filmie zobaczymy m. in. Dworzec Bielsko-Biała Główna, Rynek, kolej gondolową na Szyndzielnię, Schronisko na Szyndzielni, okolice Ratusza, most z sercami między Bielskiem a Białą, okolice Milówki, Szczyrk oraz Skrzyczne.

"Z radością wróciliśmy do Bielska-Białej, by kontynuować naszą świąteczną opowieść. Do miasta pełnego romantyzmu, zimowej magii i wyjątkowych, słynnych na całą Polskę, świątecznych iluminacji" - mówi reżyserka filmu Anna Wieczur.

Hit z gwiazdorską obsadą

Na planie "Uwierz w Mikołaja 2" ponownie spotkała się wielopokoleniowa plejada gwiazd polskiego kina: Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz. Do obsady dołączył Olgierd Łukaszewicz, który wcielił się w nowego, tajemniczego pensjonariusza domu "Happy End". Na ekranie zobaczymy również Jadwigę Basińską z grupy Mumio, Mikołaja Roznerskiego oraz Braci Golec.

Pierwsza część filmu, oparta na bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz, nie tylko przyciągnęła tłumy do kin, ale święciła również triumfy na VOD oraz w telewizji. Na wielkim ekranie "Uwierz w Mikołaja" obejrzało ponad 690 tysięcy widzów. Film przez ponad 20 dni znajdował się w zestawieniu TOP 10 serwisu Netflix, a podczas premiery telewizyjnej przed odbiornikami wzruszało się i śmiało prawie milion widzów! Wszyscy, którzy nie mogą doczekać się kontynuacji tej niezwykłej opowieści już teraz mogą poczuć magię świąt, gdyż książka "Uwierz w Mikołaja 2" właśnie trafiła na półki salonów empik.

Film "Uwierz w Mikołaja 2" na ekranach kin w całej Polsce od 7 listopada.