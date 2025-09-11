Jest kontynuacja świątecznego hitu. Pierwsza część podbiła serca milionów Polaków

Pierwsza część serii, oparta na bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz, przyciągnęła do kin ponad 690 tysięcy widzów, przez ponad 20 dni znajdowała się w zestawieniu TOP 10 serwisu Netflix, a premiera telewizyjna zgromadziła przed telewizorami prawie milion widzów!

Opowieść wigilijna naszych czasów

"Uwierz w Mikołaja 2" to współczesna opowieść wigilijna, która pokazuje, że magia świąt tkwi w drobnych gestach i że każdy - niezależnie od wieku - może odkryć swoją dobrą stronę. Film łączy wzruszenie i humor, ciepło i refleksję, tworząc wyjątkową propozycję dla całej rodziny.

Reklama

Czego widzowie mogą się spodziewać w drugiej części hitu? Tuż przed świętami Ania z Robertem biorą ślub i wyjeżdżają w krótką podróż poślubną. Zosia zostaje na weekend pod opieką babci Sabinki. Gdy seniorka trafia nagle do szpitala, mała wyrusza na drugi koniec Polski, by odnaleźć prawdziwego świętego Mikołaja - pewna, że tylko on może jej babcię uratować. Z kolei zła macocha Aldona marzy o karierze telewizyjnej gwiazdy - i jest gotowa na wszystko, by dopiąć celu. Tymczasem w Domu Seniora "Happy End" zjawia się nowy pensjonariusz - tajemniczy Aleksander...

Na ekranie pojawi się plejada największych gwiazd polskiego kina: Dorota Kolak, Cezary Żak, Agnieszka Więdłocha, Mateusz Janicki, Aleksandrę Grabowską, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Antoni Pawlicki, Michalina Sosna, Dorota Stalińska, Elżbieta Starostecka, Ewa Szykulska, Izabella Olejnik, Krystyna Tkacz, a także Mikołaj Roznerski i Olgierd Łukaszewicz jako nowy, tajemniczy pensjonariusz domu "Happy End".

Tłem historii ponownie będzie Bielsko-Biała i okolice Milówki czyli rodzinne strony Braci Golec, których w "Uwierz w Mikołaja 2" będzie można nie tylko zobaczyć, ale też usłyszeć.