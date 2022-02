Carolina Bartczak przyszła na świat 5 października 1985 roku w niemieckiej miejscowości Gehdren. Jej rodzice, którzy opuścili Polskę podczas stanu wojennego, wkrótce zdecydowali się na dalszą emigrację do Kanady, gdzie Bartczak rozpoczęła studia na wydziale biochemii Uniwersytetu w Toronto.



Rodzice zadbali jednak, żeby Carolina mówiła po polsku. Kanadyjska aktorka cały czas utrzymuje kontakt z mieszkającą w Łodzi i Wrocławiu rodziną. Regularnie odwiedza też Polskę - ostatni raz była w naszym kraju przed pandemią.



Po zakończeniu edukacji Bartczak pracowała m.in. jako fotografka i dziennikarka podróżnicza, by w 2009 roku rozpocząć karierę aktorską.

Aktorskim debiutem Bartczak był udział w telewizyjnej kreskówce "Les Mystères d'Alfred", w której użyczyła głosu głównemu bohaterowi animowanej produkcji. Wkrótce aktorka przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie ukończyła dwuletni kurs w Neighborhood Playhouse School of the Theatre.

Carolina Bartczak: U boku Paula Walkera i Michaela Fassbendera

Niedługo potem Bartczak otrzymała rolę w komedii "Smerfy 2", w której oglądaliśmy ją obok Brendana Gleesona i Neila Patricka Harrisa, jednak przełomem w jej karierze okazała się rola w obrazie "Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych" , będącym ostatnim ekranowym występem tragicznie zmarłego Paula Walkera. Bartczak wcieliła się w dziewczynę, z którą flirtuje grany przez Walkera policjant.

Najbardziej rozpoznawalną kreacją w filmografii Bartczak pozostaje jednak rola Magdy Lehnsherr, żony Erika Lehnsherra z serii filmów Marvela "X-Men". W filmie "X-Men: Apocalypse" grany przez Michaela Fassbendera Erik Lehnsherr staje się Magneto, po tym, jak dowiaduje się o morderstwie żony. Co ciekawe, bohater Fassbendera ma polskie korzenie - na początku filmu wiedzie spokojne życie w niewielkim polskim miasteczku, gdzie wspólnie z żoną wychowuje córkę i pracuje w fabryce stali.

W 2018 roku Bartczak zagrała główną rolę w filmie "An Audience of Chairs", w którym zagrała piękną kobietę zmagającą się z chorobą psychiczną.



Teraz Kanadyjkę o polskich korzeniach zobaczymy u boku Halle Berry i Patricka Wilsona w widowisku sci-fi "Moonfall".



"Moonfall": Ocalić Ziemię

W filmie "Moonfall" Roland Emmerich przedstawia spektakularną wizję tego, co by się stało, gdyby nieznana siła przekierowała orbitę księżyca na kurs kolizyjny z Ziemią. "Moonfall" to epicki rozmach i wbijające w fotel efekty specjalne w produkcji łączącej walory kina katastroficznego i science fiction.



Na skutek serii niewyjaśnionych zjawisk Księżyc wypada ze swojej orbity i obiera kurs kolizyjny z Ziemią. Jeśli dojdzie do zderzenia, nasza planeta ulegnie zagładzie. Była astronautka Jo Fowler (Halle Berry) jest przekonana, że przyczyną tego zjawiska jest działanie pewnej tajemniczej siły o niejasnym pochodzeniu. Większości naukowców i polityków ta teoria wydaje się szalona, ale Fowler wierzy, że jest wciąż szansa, by ocalić Ziemię.



Wraz z jedynymi ludźmi, którzy wierzą w jej koncepcję: dawnym astronautą Brianem Harperem (Patrick Wilson) oraz niejakim Housemanem (John Bradley), specem od teorii spiskowych, Fowler przygotowuje misję ostatniej szansy. Kładąc na szali całą swoją wiedzę, doświadczenie i życie, wyruszają w kosmiczną podróż, podczas której odkryją, że Księżyc nie jest tym, czym nam się zawsze wydawał.

Carolina Bartczak w filmie "Moonfall"

W filmie "Moonfall" Bartczak wcieliła się w byłą żonę Harpera, Brendę Lopez.



"Ich małżeństwo rozpadło się, ponieważ Brian nie był w stanie poradzić sobie z porażką w NASA. W zasadzie zmusił ją swoim zachowaniem do odejścia - zrobiła to nie tylko dla siebie, ale także dla Sonny’ego, żeby chronić młodego chłopaka przed ojcem popadającym w coraz większą depresję i uzależnienie od alkoholu" - opowiada aktorka.



Zdjęcie Carolina Bartczak w filmie "Moonfall" / Monolith Films / materiały prasowe

Brenda wyszła w końcu za mąż za Toma Lopeza, w którego wcielił się Michael Peña. "Sonny nigdy jej nie wybaczył odejścia od Briana. Stał się dobrym przykładem rozgniewanego, buzującego negatywnymi emocjami nastolatka, zaś Brendę życie zmusiło, żeby walczyć nie tylko o uwagę syna, ale także o swoją nową rodzinę. Nie chce, żeby kolejne małżeństwo jej się rozpadło"- wyjawia Bartczak.