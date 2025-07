Mógł być kolejnym Jamesem Bondem. Szansa przeszła mu obok nosa

W młodości aktorstwo w ogóle go nie interesowało

James Brolin przyszedł na świat jako Craig Kenneth Brudelin, ale pod tym nazwiskiem nikt w Hollywood by go dziś nie rozpoznał. Imię zmienił w wieku 20 lat, gdy już wiedział, że chce iść w stronę aktorstwa - choć początkowo bardziej fascynowały go samoloty niż kamery.

W karierze trochę pomogli mu rodzice. Gdy zauważyli zainteresowania syna, zaprosili na jedno ze spotkań producenta i reżysera Williama Castle'a. Ten dostrzegł w młodym chłopaku "to coś" i zaprosił go na przesłuchanie do Columbia Pictures. Pierwsze ekranowe kroki stawiał w produkcjach stacji ABC, takich jak "Przystanek autobusowy" i "Margie". Przez kilka lat grywał epizody w projektach 20th Century Fox, zanim los naprawdę się do niego uśmiechnął.

Przełom nastąpił po przejściu do Universal Studios - to tam dostał szansę, która zdefiniowała początek jego kariery: rolę w serialu "Marcus Welby, lekarz medycyny". W produkcji wcielał się w doktora Stevena Kileya i grał u boku takich gwiazd jak Tom Selleck, Elena Verdugo czy Robert Young. Udział w serialu przyniósł mu statuetkę Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego oraz dwa Złote Globy.

Wkrótce Brolin zaczął otrzymywać propozycje dużych ról w produkcjach kinowych. W 1972 roku wystąpił w sensacyjnym "Terrorze w przestworzach", rok później oglądaliśmy go na ekranie w westernie sci-fi "Świat Dzikiego Zachodu", pierwowzorze popularnego obecnie serialu "Westworld".

James Brolin mógł być Jamesem Bondem. Co poszło nie tak?

Zdjęcie James Brolin i Margot Kidder w "Horror Amityville" / Collection Christophel / East News

Udział w produkcjach "Gable i Lombard", "Horror Amityville", "Ryzykowna gra" czy "Samochód" ugruntował jego pozycję jako ikony kina. Gdy w latach 80. Roger Moore ogłosił, że rezygnuje z roli Jamesa Bonda, Brolin był jednym z pierwszych aktorów testowanych, by go zastąpić. Pochodzący z Los Angeles artysta musiał jednak obejść się smakiem, gdyż finalnie Moore powrócił do produkcji i zagrał agenta 007 w "Ośmiorniczce". W 1985 roku James Brolin nawiązał do sytuacji w filmie Tima Burtona "Wielka przygoda Pee Wee Hermana", gdzie sparodiował Bonda.

Po nieudanym castingu do kultowej filmowej franczyzy aktor skupił się na wieloodcinkowych serialach. W pamięci widzów zapisał się jako Peter McDermott w operze mydlanej "Hotel" oraz jako Bill "Raven" Kelly w serialu "Baza Pensacola".

Po roku 2000 z sukcesem kontynuował swoją karierę. Jest obecnie jednym z najbardziej szanowanych aktorów Hollywood. Wystąpił w "Traffic", "Złap mnie, jeśli potrafisz", "Mistrzu kamuflażu" i "Męskiej rzeczy". Za swój debiut reżyserski o tytule "Mój brat wojenny", gdzie zagrał wraz ze swoim synem Joshem, odebrał nagrodę Hollywood Discovery na festiwalu w Los Angeles.

Syn ikony filmu, Josh Brolin, ma obecnie 57 lat i jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood. Jego występy mogliśmy podziwiać m.in. w "To nie jest kraj dla starych ludzi", "Sicario", "Oldboy: Zemsta jest cierpliwa" i "Avengers: Wojna bez granic".

Trzykrotnie był żonaty. Z Barbrą Streisand jest już prawie trzy dekady

James Brolin trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Pierwszą żonę, aktorkę Jane Cameron Agee, poślubił w 1966 roku zaledwie po dwóch tygodniach znajomości. Rozwiedli się po 18 latach małżeństwa. Kolejną wybranką aktora była koleżanka z planu serialu "Hotel" Jan Smithers (1986-95). Od 1998 roku żoną Brolina jest legendarna piosenkarka i aktorka Barbra Streisand.

Para poznała się dzięki wspólnemu znajomemu, który zaaranżował dla nich randkę w ciemno. "Spodziewałam się brodacza z bujną czupryną, a na spotkanie przyszedł krótko ścięty i ogolony facet. Od razu spytałam, kto mu tak zepsuł fryzurę. Później powiedział mi, że właśnie w tym momencie się we mnie zakochał. Zawsze lubił specyficzne poczucie humoru" - wspominała Barbra w jednym z wywiadów.

Zdjęcie James Brolin i Barbra Streisand / Polaris/East News / East News

Mimo że w Hollywood związki często się rozpadają, oni trwają przy sobie już od prawie trzech dekad. Jaki jest ich sekret?

"Znajdźcie kompetentnego mediatora, z którym razem usiądziecie i przegadacie ważne sprawy. Musicie nauczyć się negocjować, ale i iść na kompromis. Terapeutę może zastąpić inteligentny przyjaciel, któremu możecie zaufać. Najważniejsze to rozmawiać. Rozmawiajcie ze sobą i jak najczęściej razem płaczcie" - radzi aktor.

