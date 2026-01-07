"Osadzony": mocne kino akcji z gwiazdorskim duetem

"Osadzony" z 1989 roku to thriller akcji w reżyserii Johna Flynna ("Szukając sprawiedliwości", "Elektroniczna ruletka"), który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Główny bohater, Frank Leone, kończy odsiadywać wyrok za niewielkie przestępstwo. Do końca kary zostało mu kilka miesięcy. Na wolności czeka na niego spokojna przyszłość u boku ukochanej kobiety. Jednak ta przyszłość może nigdy nie nadejść. Frank zostaje niespodziewanie przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze. Naczelnikiem jest tam bezwzględny Drumgoole, któremu Frank zalazł kiedyś za skórę. Drumgoole stawia sobie za punkt honoru złamanie Franka i sprowokowanie go do ucieczki.

W rolach głównych wystąpili Sylvester Stallone oraz Donald Sutherland . W filmie pojawiają się także John Amos i Tom Sizemore. To jeden z kilku tytułów z końca lat 80., kiedy to Stallone podejmował próby łączenia kina akcji z dramatem społecznym. Co ciekawe, zdjęcia kręcono w prawdziwych amerykańskich zakładach karnych.

"Osadzony" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Osadzony" zostanie wyemitowany dzisiaj, 7 stycznia, o godz. 23:05 w Czwórce TV4.

