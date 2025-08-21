"Ministranci" Piotra Domalewskiego otworzą 16. Festiwal Kamera Akcja
"Ministranci" Piotra Domalewskiego otworzą 16. Festiwal Kamera Akcja w Łodzi. W programie znalazły się także pięciokrotnie nagrodzony w Karlowych Warach psychodramat "Być kochaną", "Romería" z Konkursu Głównego w Cannes, węgierskie "Wszystko w porządku" z Berlinale oraz nagrodzona w Cannes za najlepszą rolę kobiecą "Młodsza siostra". Cztery dni, dziesiątki seansów, niezapomniane rozmowy – od 23 do 26 października Łódź znów stanie się stolicą kina.
Gdybyście podsłuchali, co dzieje się w konfesjonale… co zrobilibyście z tą wiedzą? Tym pytaniem rozpocznie się 16. edycja Festiwalu Kamera Akcja. Filmem otwarcia – na miesiąc przed premierą kinową – będą "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego, produkcja, która już wkrótce powalczy o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Domalewski, znany z podejmowania ważnych społecznych tematów, tym razem sięga po bardziej bezkompromisową formę. Świadomie przesterowuje ton narracji: miejscami balansuje na granicy groteski i komiksowego przerysowania, innym razem stawia na surową obserwację.
Młodzi bohaterowie — ministranci z lokalnej parafii — zakładają podsłuch w konfesjonale i ruszają "na misję" wymierzania sprawiedliwości. Początkowo kieruje nimi idealizm, ale w świecie, gdzie moralność to strefa szarości, każdy krok może okazać się upadkiem. Film balansuje na granicy dramatu i czarnego humoru, a pod względem stylu jest bliższy rapowemu manifestowi niż kościelnej homilii. To kino, które bez kaznodziejskiego tonu zadaje poważne pytania o wspólnotę, wiarę, winę i odkupienie. Widzowie zobaczą na ekranie charyzmatyczny kwartet młodych aktorów: Tobiasza Wajdę, Bruno Błach-Baara oraz braci Mikołaja i Filipa Juszczyków. Towarzyszą im doskonale znani aktorzy polskiego kina – Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.
"Ministranci to kino, które gra z konwencją opowieści o dorastaniu – z jednej strony podszyte emocjonalnym niepokojem, z drugiej – formalnie świeże, z pazurem i rytmem. To kolejny odważny, wyrazisty film w filmografii Piotra Domalewskiego" – mówi Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu.
Organizatorzy zapraszają na spotkanie z twórcami, które odbędzie się tuż po seansie.
Dla tych, którzy kochają "Najgorszego człowieka na świecie", nadchodzi nowa propozycja, która może stać się ich ulubionym filmem. "Być kochaną" to psychologiczny dramat w reżyserii Lilji Ingolfsdottir, który rozpoczyna się w momencie, gdy kończy się większość romansów – po "happy endzie", w codzienności. Nagrodzony pięciokrotnie w Karlowych Warach (w tym za reżyserię i główną rolę) film opowiada o Marii, która po nieudanym małżeństwie buduje nową relację. Początkowa namiętność szybko ustępuje miejsca napięciom i milczeniu, a każdy dzień przynosi trudniejsze pytania: o kompromisy, bliskość, własne potrzeby. Ingolfsdottir prowadzi kamerę z intymną precyzją – zbliżenia twarzy, niepokojące pauzy, gra światłem i rytmem oddają emocjonalny chaos bohaterki.
"Ten film zaczyna się jak komedia romantyczna, ale zmienia się w głęboką psychologiczną, wstrząsającą podróż do wnętrza siebie. To nie jest hollywoodzka produkcja, która psychologicznie spłyca opowieść, by ją uatrakcyjnić. Przeciwnie – z minuty na minutę norweska reżyserka Lilja Ingolfsdottir wszystko komplikuje, niuansuje" – pisze na łamach "Wysokich Obcasów" Paulina Reiter.
"Być kochaną" pokazuje, jak trudno jest siebie zrozumieć – i jak jeszcze trudniej jest siebie polubić, a tym bardziej pokochać. To film szczery, surowy, ale też empatyczny – jak czuła terapia, która kończy się nie rozpaczą, lecz poczuciem, że naprawdę można zacząć od nowa.
Dorastanie nie ma jednej definicji — to proces, który rozgrywa się gdzieś pomiędzy pamięcią a tożsamością, między niewinnym gestem a dramatyczną decyzją. W programie 16. Festiwalu Kamera Akcja spotkają się trzy wyjątkowe filmy, które z różnych perspektyw pokazują, jak kształtujemy siebie w relacji do świata i bliskich. W "Romerii" Carla Simón, hiszpańska reżyserka znana z "Lata 1993" i "Alcarràs", wraca do rodzinnych korzeni, by z czułością i formalną maestrią rozliczyć się z przemilczaną historią z własnej młodości. Simón buduje film jak senny poemat – łącząc archiwalia z inscenizowanymi wspomnieniami i poetyką wypartej traumy, oddaje głos tym, których wykluczono z rodzinnych narracji.
Zupełnie inną, lecz równie poruszającą emocjonalnie ścieżką prowadzi "Młodsza siostra" Hafsii Herzi – intymny portret Fatimy, nastolatki wychowanej w tradycyjnej francusko-algierskiej rodzinie, która po przeprowadzce do Paryża zaczyna kwestionować swoją religię, rodzinne wartości i własną tożsamość. Inspiracją dla filmu była autobiograficzna książka Fatimy Daas – a ekranowa Fatima, grana przez znakomitą Nadię Melliti, przechodzi cichą wewnętrzną rewolucję. Herzi pozwala widzowi zajrzeć głęboko pod powierzchnię milczenia i lęku.
Trzecim tytułem, który domyka ten festiwalowy tryptyk, jest "Wszystko w porządku" Bálinta Dániela Sósa – węgierski debiut pokazywany w sekcji "Perspektywy" na Berlinale, który tematem, formą i dramaturgią przywodzi na myśl serial Netfliksa "Dojrzewanie". To opowieść o Sándorze, ojcu dwójki dzieci, który po dramatycznym wypadku musi zdecydować: czy chronić własne dziecko, czy powiedzieć prawdę, która może zniszczyć rodzinę. Sós z chirurgiczną precyzją prowadzi opowieść o winie i odpowiedzialności – czarno-białe zdjęcia, oszczędna scenografia i precyzyjnie rozpisany rytm budują napięcie i niepokój. "Sós stworzył genialny debiut fabularny, umiejętnie rozplątując bałagan sekretów, kłamstw i poczucia winy dzięki wspaniałemu podejściu do mise en scène" – ocenił Fabien Lemercier z Cineuropa. Trzy historie, trzy estetyki, trzy ścieżki dojrzewania — każda z nich pokazuje, że stawanie się sobą to proces nieoczywisty, bolesny, ale też niezwykle filmowy. Te filmy nie uczą dorosłości – one pozwalają ją przeżyć.
16. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 23 do 26.10.2025 w Łodzi oraz od 15 do 26.10.2025 online na platformie Think Film.