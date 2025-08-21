"Ministranci" Piotra Domalewskiego otworzą 16. Festiwal Kamera Akcja

Niepokorne otwarcie. "Ministranci" rozpoczną 16. Festiwal Kamera Akcja

Gdybyście podsłuchali, co dzieje się w konfesjonale… co zrobilibyście z tą wiedzą? Tym pytaniem rozpocznie się 16. edycja Festiwalu Kamera Akcja. Filmem otwarcia – na miesiąc przed premierą kinową – będą "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego, produkcja, która już wkrótce powalczy o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Domalewski, znany z podejmowania ważnych społecznych tematów, tym razem sięga po bardziej bezkompromisową formę. Świadomie przesterowuje ton narracji: miejscami balansuje na granicy groteski i komiksowego przerysowania, innym razem stawia na surową obserwację.

Młodzi bohaterowie — ministranci z lokalnej parafii — zakładają podsłuch w konfesjonale i ruszają "na misję" wymierzania sprawiedliwości. Początkowo kieruje nimi idealizm, ale w świecie, gdzie moralność to strefa szarości, każdy krok może okazać się upadkiem. Film balansuje na granicy dramatu i czarnego humoru, a pod względem stylu jest bliższy rapowemu manifestowi niż kościelnej homilii. To kino, które bez kaznodziejskiego tonu zadaje poważne pytania o wspólnotę, wiarę, winę i odkupienie. Widzowie zobaczą na ekranie charyzmatyczny kwartet młodych aktorów: Tobiasza Wajdę, Bruno Błach-Baara oraz braci Mikołaja i Filipa Juszczyków. Towarzyszą im doskonale znani aktorzy polskiego kina – Kamila Urzędowska, Tomasz Schuchardt, Sławomir Orzechowski i Artur Paczesny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ministranci" [teaser] materiały promocyjne

"Ministranci to kino, które gra z konwencją opowieści o dorastaniu – z jednej strony podszyte emocjonalnym niepokojem, z drugiej – formalnie świeże, z pazurem i rytmem. To kolejny odważny, wyrazisty film w filmografii Piotra Domalewskiego" – mówi Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie z twórcami, które odbędzie się tuż po seansie.

Norweski hit na Festiwalu Kamera Akcja

Dla tych, którzy kochają "Najgorszego człowieka na świecie", nadchodzi nowa propozycja, która może stać się ich ulubionym filmem. "Być kochaną" to psychologiczny dramat w reżyserii Lilji Ingolfsdottir, który rozpoczyna się w momencie, gdy kończy się większość romansów – po "happy endzie", w codzienności. Nagrodzony pięciokrotnie w Karlowych Warach (w tym za reżyserię i główną rolę) film opowiada o Marii, która po nieudanym małżeństwie buduje nową relację. Początkowa namiętność szybko ustępuje miejsca napięciom i milczeniu, a każdy dzień przynosi trudniejsze pytania: o kompromisy, bliskość, własne potrzeby. Ingolfsdottir prowadzi kamerę z intymną precyzją – zbliżenia twarzy, niepokojące pauzy, gra światłem i rytmem oddają emocjonalny chaos bohaterki.

"Ten film zaczyna się jak komedia romantyczna, ale zmienia się w głęboką psychologiczną, wstrząsającą podróż do wnętrza siebie. To nie jest hollywoodzka produkcja, która psychologicznie spłyca opowieść, by ją uatrakcyjnić. Przeciwnie – z minuty na minutę norweska reżyserka Lilja Ingolfsdottir wszystko komplikuje, niuansuje" – pisze na łamach "Wysokich Obcasów" Paulina Reiter.

"Być kochaną" pokazuje, jak trudno jest siebie zrozumieć – i jak jeszcze trudniej jest siebie polubić, a tym bardziej pokochać. To film szczery, surowy, ale też empatyczny – jak czuła terapia, która kończy się nie rozpaczą, lecz poczuciem, że naprawdę można zacząć od nowa.

Zdjęcie Kadr z filmu "Romeria" / materiały prasowe

Trzy historie, trzy estetyki, trzy ścieżki dojrzewania

Dorastanie nie ma jednej definicji — to proces, który rozgrywa się gdzieś pomiędzy pamięcią a tożsamością, między niewinnym gestem a dramatyczną decyzją. W programie 16. Festiwalu Kamera Akcja spotkają się trzy wyjątkowe filmy, które z różnych perspektyw pokazują, jak kształtujemy siebie w relacji do świata i bliskich. W "Romerii" Carla Simón, hiszpańska reżyserka znana z "Lata 1993" i "Alcarràs", wraca do rodzinnych korzeni, by z czułością i formalną maestrią rozliczyć się z przemilczaną historią z własnej młodości. Simón buduje film jak senny poemat – łącząc archiwalia z inscenizowanymi wspomnieniami i poetyką wypartej traumy, oddaje głos tym, których wykluczono z rodzinnych narracji.

Zupełnie inną, lecz równie poruszającą emocjonalnie ścieżką prowadzi "Młodsza siostra" Hafsii Herzi – intymny portret Fatimy, nastolatki wychowanej w tradycyjnej francusko-algierskiej rodzinie, która po przeprowadzce do Paryża zaczyna kwestionować swoją religię, rodzinne wartości i własną tożsamość. Inspiracją dla filmu była autobiograficzna książka Fatimy Daas – a ekranowa Fatima, grana przez znakomitą Nadię Melliti, przechodzi cichą wewnętrzną rewolucję. Herzi pozwala widzowi zajrzeć głęboko pod powierzchnię milczenia i lęku.

Trzecim tytułem, który domyka ten festiwalowy tryptyk, jest "Wszystko w porządku" Bálinta Dániela Sósa – węgierski debiut pokazywany w sekcji "Perspektywy" na Berlinale, który tematem, formą i dramaturgią przywodzi na myśl serial Netfliksa "Dojrzewanie". To opowieść o Sándorze, ojcu dwójki dzieci, który po dramatycznym wypadku musi zdecydować: czy chronić własne dziecko, czy powiedzieć prawdę, która może zniszczyć rodzinę. Sós z chirurgiczną precyzją prowadzi opowieść o winie i odpowiedzialności – czarno-białe zdjęcia, oszczędna scenografia i precyzyjnie rozpisany rytm budują napięcie i niepokój. "Sós stworzył genialny debiut fabularny, umiejętnie rozplątując bałagan sekretów, kłamstw i poczucia winy dzięki wspaniałemu podejściu do mise en scène" – ocenił Fabien Lemercier z Cineuropa. Trzy historie, trzy estetyki, trzy ścieżki dojrzewania — każda z nich pokazuje, że stawanie się sobą to proces nieoczywisty, bolesny, ale też niezwykle filmowy. Te filmy nie uczą dorosłości – one pozwalają ją przeżyć.

16. Festiwal Kamera Akcja. Najważniejsze daty

16. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 23 do 26.10.2025 w Łodzi oraz od 15 do 26.10.2025 online na platformie Think Film.