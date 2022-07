Wyreżyserowana przez Michaela Manna "Gorączka" z 1995 roku to thriller kryminalny powszechnie uważany za jeden z najlepszych filmów tego gatunku. Role główne zagrali w nim m.in. Al Pacino i Robert De Niro, dla których była to pierwsza możliwość wspólnego spotkania się na jednym planie. 9 sierpnia do księgarń trafi napisana przez Manna i Meg Gardiner książka "Heat 2" ("Gorączka 2"). Opisano w niej zarówno to, co poprzedziło wydarzenia pokazane w filmie sprzed 27 lat, jak i ich następstwa.

W rozmowie z Macronem Michael Mann przyznał, że książka posłuży za podstawę filmu, który będzie kontynuacją kultowego obrazu z Alem Pacino i Robertem de Niro. "Nie mogę o tym rozmawiać, ale tak" - reżyser odpowiedział, zagadnięty, czy rozpoczęły się już prace nad filmem.

Michael Mann wraca do "Gorączki"

Przedmieścia Los Angeles. Porucznik policji Vincent Hanna (w tej roli Al Pacino ) chce za wszelką cenę dopaść gang dowodzony przez Neila McCauleya ( Robert De Niro ). Przeciwnik jest inteligentny, bezwzględny i brutalny - to profesjonalista najwyższej klasy, tak samo jak Hanna. Obaj, świadomi tego podobieństwa, darzą się szacunkiem. Pewnego dnia dochodzi do konfrontacji - czytamy w oficjalnym opisie "Gorączki" z 1995 roku.

"Od dawna miałem zamiar opowiedzenia wielu historii związanych z 'Gorączką'. Zawsze było wiele ciekawych opowieści o jej bohaterach, które wydarzyły się przed 1995 rokiem. A także tych, które wydarzyły się w ich życiu później" - mówi Michael Mann w rozmowie z portalem "Deadline".

Akcja książki "Heat 2" rozpoczyna się dzień po wydarzeniach z filmu "Gorączka". Raniony Chris Shiherlis (w filmie grany przez Vala Kilmera ) desperacko próbuje wydostać się z Los Angeles. Później akcja cofnie się w czasie o sześć lat, a jednocześnie opowiadać będzie o tym, co wydarzyło się kilka lat później. W książce pojawią się nowe postaci, a akcja rozgrywać się będzie nie tylko w Los Angeles, ale też w Ameryce Południowej, gdzie działa tajwański syndykat zbrodni, na granicy amerykańsko-meksykańskiej, jak również w Azji Południowej. "Heat 2" opowie o niebezpiecznych działaniach międzynarodowych organizacji kryminalnych, przedstawiając pełnokrwiste postaci męskie i żeńskie - głosi zapowiedź książki.

"Heat 2" opowie też o karierze Vincenta Hanny w Chicago, jego nieudanym małżeństwie, a także konsekwencjach jego służby w Wietnamie. Czytelnicy dowiedzą się więcej również o innych bohaterach filmu. To Charlene (grana w filmie przez Ashley Judd ), Nate ( Jon Voight ), Trejo ( Danny Trejo ) czy Kelso (Tom Noonan). "Filmowy napad na bank nie był pierwszą wspólną robotą Kelso i McCauleya" - zdradza Mann.

Michael Mann nakręci film o Enzo Ferrarim

Zanim Mann zabierze się za "Gorączkę 2", reżyser wejdzie na plan filmu "Ferrari". Akcja filmu rozgrywać się będzie latem 1957 roku. To właśnie wtedy przesadne inwestowanie w wyścigi samochodowe doprowadziło firmę Enza Ferrariego do granicy bankructwa. W tym samym czasie jego małżeństwo z Laurą Dominiką Garello Ferrari przechodziło poważną próbę nie tylko z powodu problemów finansowych, ale przede wszystkim utraty ukochanego syna. Wbrew tym przeciwnościom losu, Ferrari postanowił wyłożyć wszystkie pieniądze, jakie mu zostały, na przygotowania do startu w słynnym włoskim rajdzie Mille Miglia.

Scenariusz filmu "Ferrari" powstał na motywach książki Brocka Yatesa "Enzo Ferrari - The Man and the Machine". Jego autorami są Michael Mann i nieżyjący już Troy Kennedy Martin ("Włoska robota", "Złoto dla zuchwałych").



W roli tytułowej wystąpi w nim Adam Driver ("Dom Gucci").

