Media huczały o jej burzliwym życiu. Po latach gwiazda wraca na szczyt

Życie osobiste Lindsay Lohan cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów odkąd była nastolatką, zwłaszcza po serii problemów z prawem. W latach 2000-2010 sporo mówiło się o jej problemach i nadużywaniu nielegalnych substancji. Gwiazda wielokrotnie była zatrzymywana przez funkcjonariuszy m.in. za jazdę samochodem mimo cofnięcia uprawnień. Lekkomyślny styl życia, pełen imprez i skandali, często wpływał także na jej karierę zawodową. Choć nie był to dla niej łatwy czas, wyciągnęła z tych wydarzeń cenną lekcję. Dziś czerpie radość z każdej chwili u boku najbliższych i powoli wraca na szczyt.

Lindsay Lohan: macierzyństwo odmieniło jej życie

Lindsay Lohan z czasem zdecydowała się na wyjazd do Dubaju i związała się z Baderem Shammasem, wiceprezesem firmy Credit Suisse. Obecnie kobieta z powodzeniem łączy macierzyństwo z karierą, dbając o zachowanie równowagi między tymi dwoma sferami. Po narodzinach syna, któremu nadała z mężem imię Luai (w języku arabskim oznacza "tarcza" lub "obrońca") aktorka otwarcie mówiła o tym, jak zmieniły się jej priorytety. Podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza, a praca musi być dostosowana do potrzeb jej bliskich. Gwiazda stara się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. W licznych wywiadach wspominała o ich codziennych rytuałach jak wspólne zasiadanie rano do stołu. Gdy jest taka możliwość, zabiera syna także na plan filmowy.

Macierzyństwo nauczyło Lohan wdzięczności, doceniania siły kobiet oraz tego, jak wielkie znaczenie ma dbanie o siebie, by móc w pełni i świadomie wspierać potomstwo.

Lindsay Lohan znów na ekranie. Powtórzyła rolę sprzed lat

Powrót do występów na ekranie nie należał do najłatwiejszych; wielu producentów odrzucało ją w trakcie castingów, mając w pamięci jej wybryki sprzed lat. Dopiero Netflix odważył się jej zaufać i dać drugą szansę, proponując angaż do takich tytułów, jak "Niezapomniane święta", "Irlandzkie życzenie" czy "Nasz mały sekret".

W ostatnim czasie aktorka pracowała nad kontynuacją produkcji "Zakręcony piątek". Gwiazda powtórzyła rolę z 2003 roku i wystąpiła w filmie u boku Jamie Lee Curtis. Produkcja ma zadebiutować w polskich kinach już 8 sierpnia 2025 roku.

Zdjęcie Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan w "Zakręconym piątku" / Mary Evans/All Film Archive/Walt Disney Pictures / East News

