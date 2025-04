Max szykuje emocjonujący seans. Kiedy premiera filmu z gwiazdorską obsadą?

"Mouintainhead" - o czym jest nowy film dostępny na Maxie?

W obliczu międzynarodowego kryzysu, grupa zaprzyjaźnionych miliarderów postanawia spotkać się w odosobnieniu. Ich łączna fortuna to 371 miliardów dolarów. Poczucie winy? Równe zeru. Tak zarysowuje się fabuła nowego filmu "Mountainhead" - przewrotnej opowieści o władzy, pieniądzach i braku odpowiedzialności w świecie, który właśnie się chwieje.

W głównych rolach zobaczymy Steve’a Carella jako Randalla, Jasona Schwartzmana jako Soupera (Hugo Van Yalk), Cory’ego Michaela Smitha jako Venisa oraz Ramy’ego Youssefa w roli Jeffa. Do obsady dołączyli także Hadley Robinson (Hester), Andy Daly (Casper), Ali Kinkade (Berry), Daniel Oreskes (Dr. Phipps), David Thompson (Leo), Amie MacKenzie (Janine) oraz Ava Kostia jako Paula.

Kiedy premiera filmu ze Steve'em Carellem?

Za kamerą stanął Jesse Armstrong - siedmiokrotny zdobywca nagrody Emmy i nominowany do Oscara twórca "Sukcesji". To on napisał scenariusz, wyreżyserował i wyprodukował "Mountainhead". Premiera filmu odbędzie się już 1 czerwca w serwisie Max.

W sieci jest już dostępny oficjalny zwiastun.

Zdjęcie “Mouintainhead” / Max

Producentami "Mountainhead" są również Frank Rich, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Will Tracy, Mark Mylod oraz Jill Footlick.

