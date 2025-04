"Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów"

Blake Lively zyskała rozpoznawalność dzięki roli Bridget Vreeland w filmie młodzieżowym "Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów" z 2005 roku. Był to jej debiut kinowy, który zapoczątkował wielką karierę aktorską.

Film opowiada historię czterech przyjaciółek, które odkrywają parę dżinsów pasujących na każdą z nich, mimo różnic w sylwetkach. Dżinsy stają się symbolem ich przyjaźni i towarzyszą im podczas letnich przygód, gdy każda z dziewcząt spędza wakacje w innym miejscu. To ekranizacja powieści autorstwa Ann Brashares. U boku Lively w role główne wcieliły się: America Ferrera, Alexis Bledel i Amber Tamblyn.

Sukces filmu doprowadził do powstania sequela "Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 2" w 2008 roku, w którym Lively powróciła do roli Bridget. Obie części zyskały popularność i sprawiły, że Lively stała się gorącym nazwiskiem w Hollywood.



"Plotkara"

Kolejnym znaczącym występem w karierze Blake Lively była rola w popularnym do dziś serialu "Plotkara". W latach 2007-2012 wcielała się w postać Sereny van der Woodsen, która była jedną z głównych bohaterek.

Serena dziś jest uznawana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie seriali. Jest córką bardzo wpływowych rodziców, ale mimo swojego "idealnego" życia zmaga się z licznymi problemami osobistymi. Bohaterka ta na stałe zapisała się w popkulturze i dziś przez wielu jest uważana za ikonę stylu.

"Śmietanka towarzyska"

W filmie Woody'ego Allena zatytułowanym "Śmietanka towarzyska" Blake Lively wcieliła się w postać Veroniki Hayes. Akcja rozgrywa się w latach 30. XX wieku, w klimacie starego Hollywood. Główną rolę zagrał Jesse Eisenberg, odtwarzający postać Bobby’ego Dorfmana – młodego mężczyzny, który przyjeżdża do Los Angeles z nadzieją na lepszą przyszłość. Początkowo zakochuje się w tajemniczej Vonnie (Kristen Stewart), jednak los sprawia, że jego serce ostatecznie znajduje ukojenie przy Veronice, granej przez Lively. Ich relacja ukazana jest z nostalgią i elegancją, kontrastując z niespełnioną miłością sprzed lat.

"Wiek Adaline"

Do jednego z najlepszych występów w karierze Blake Lively należy ten w filmie "Wiek Adaline" . Aktorka wcieliła się w tytułową postać Adaline Bowman, kobiety, która z powodu tajemniczego wypadku przestaje się starzeć. Przez kolejne dekady żyje w ukryciu, zmieniając tożsamość, by nie wzbudzać podejrzeń. Na jej drodze staje jednak mężczyzna, Ellis Jones (w tej roli Michiel Huisman), który zmienia jej życie.

"Wiek Adaline" to film, który porusza temat miłości, straty, a także konsekwencji nieskończonego życia. To również rola, w której Blake Lively pokazuje wachlarz swoich umiejętności aktorskich.

"Zwyczajna przysługa"

W filmie "Zwyczajna przysługa" Blake Lively zagrała Emily Nelson – tajemniczą, charyzmatyczną i absolutnie nieprzewidywalną kobietę, która znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Grana przez Annę Kendrick Stephane postanawia odkryć prawdę o zniknięciu przyjaciółki.

Wkrótce światło dzienne ujrzy kontynuacja o tytule "Kolejna zwyczajna przysługa". Wspomniane aktorki powracają do swych ról. Stephanie i Emily ponownie spotykają się na malowniczej wyspie Capri we Włoszech, gdzie Emily planuje wystawny ślub z bogatym włoskim biznesmenem. Wśród eleganckich gości na ceremonii nie zabraknie także intrygi i niespodziewanych zwrotów akcji – bardziej zawiłych niż droga z Marina Grande do głównego placu w mieście Capri. Premiera filmu 1 maja na platformie Prime Video.