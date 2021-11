Cillian Murphy wcieli się w filmie "Oppenheimer" w tytułową rolę J. Roberta Oppenheimera, dyrektora naukowego Projektu Manhattan, którego celem było opracowanie broni atomowej. Z kolei Emily Blunt w filmie Nolana zagra żonę Oppenheimera, Katherine. Nie wiadomo, w jakie role wcielą się obydwaj Robert Downey Jr. i Matt Damon, którzy dołączyli właśnie do obsady tej produkcji. O tym, że Christopher Nolan zaangażował ich do swojego nowego projektu, poinformował portal "Deadline".

"Oppenheimer": O czym opowie nowy film Christophera Nolana?

Nieznane są również szczegóły fabuły filmu "Oppenheimer". Spekuluje się, że projekt skupi się na opowieści o stworzeniu bomby atomowej, jednak po Nolanie można spodziewać się, że nie będzie to zwyczajny film biograficzny. Budżet produkcji planowany jest na 100 milionów dolarów. Film wyprodukuje studio Universal. Będzie to pierwszy film Nolana od dwudziestu lat, którego nie nakręci dla studia Warner Bros.



Z enigmatycznego opisu projektu filmu "Oppenheimer" można wyczytać, że będzie to epicki thriller, który wciągnie publiczność w pulsującą opowieść o paradoksie związanym z enigmatycznym człowiekiem, który musiał zaryzykować zniszczenie świata tylko po to, by móc go uratować.



Premiera filmu "Oppenheimer" została zaplanowana na 21 lipca 2023 roku. Jego realizacja ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Scenariusz napisał sam Nolan, a inspiracją była dla niego nagrodzona Pulitzerem książka Kaia Birda i Martina J. Sherwina "Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera".

