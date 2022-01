Jak informuje serwis New York Post, Keanu Reeves za rolę w filmie "Matrix" dostał zgodnie z umową 10 milionów dolarów, a gdy film w 1999 roku stał się kasowym przebojem na całym świecie, aktor zarobił na nim kolejne 35 milionów. Portal podaje też, że 70 proc. tej kwoty, czyli 31,5 miliona dolarów, gwiazdor przekazał na badania naukowe nad białaczką i nad metodami leczenia tego nowotworu krwi.



Tę decyzję gwiazdor podjął z powodów osobistych. Jego młodsza siostra Kim zachorowała na białaczkę w 1991 roku i przez dekadę walczyła z chorobą. Aktor odwołał lub przesunął wiele projektów zawodowych, by móc się nią zajmować, m.in. z tego powodu opóźniła się produkcja drugiej części "Matrixa".

Rodzinna tragedia Keanu Reevesa

Aktor ze swoją siostrą Kim jest bardzo związany od dzieciństwa, które nie było łatwe. Ich ojciec porzucił rodzinę, gdy Keanu miał dwa lata. Nie miał kontaktu z dziećmi, bo w kolejnych latach został skazany za posiadanie narkotyków i trafił do więzienia. Rodzina Reevsów ciągle się przeprowadzała, matka najpierw przeniosła się z dziećmi z Hawajów do Australii, potem do Nowego Jorku, mieszkali też w Kanadzie. Te doświadczenia sprawiły, że Keanu i jego siostra wciąż bardzo mocno się wspierają.



W 2001 roku Kim pokonała chorobę, ale aktor nadal przekazuje spore sumy pieniędzy na leczenie i badania nad białaczką, stworzył także własną fundację wspierającą dzieci chore na raka, czego przez dłuższy czas nie podawał do publicznej wiadomości. Zdradził to, gdy fundacja działała już kilka lat. "Mam prywatną fundację, która pomaga kilku szpitalom dziecięcym i badaniom nad rakiem. Nie lubię łączyć jej ze swoim nazwiskiem, po prostu pozwalam fundacji robić to, co robi" - powiedział w wywiadzie dla "Ladies Home Journal".

15-minutowa randka z Keanu

Aktor wspiera chore dzieci nie tylko pieniędzmi z honorariów za role w filmach. W 2020 roku można było wylicytować 15-minutową randkę z nim na Zoomie. Aktor przed aukcją zadeklarował, że uzyskane pieniądze przekaże na Camp Rainbow Gold, letni program dla dzieci z Idaho chorych na raka. Reeves nie pochwalił się, ile zapłaciła osoba, która wygrała licytację, ale według amerykańskich mediów było to podobno 19 tysięcy dolarów.

Fani Keanu Reevsa mogą obecnie obejrzeć w kinach wyreżyserowany przez Lanę Wachowski film "Matrix Zmartwychwstania". A jak podaje serwis Deadline, aktor jest w trakcie ustalania szczegółów nowej roli w serialu "The Devil in the White City", którego producentami będą Martin Scorsese oraz Leonardo DiCaprio. Scenariusz serialu będzie inspirowany fabułą książki Erika Larsona pod tym samym tytułem.





