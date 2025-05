"Dziadku, wiejemy!": familijny film przygodowy Olgi Chajdas

Olga Chajdas , reżyserka filmu "Dziadku, wiejemy!" , do współpracy zaprosiła debiutującą na dużym ekranie nastoletnią Annę Nowak oraz doświadczonych aktorów - Jana Peszka , Włodzimierza Pressa i Wiktora Zborowskiego . W postać matki głównej bohaterki wcieliła się Agnieszka Grochowska .

Zborowski przyznaje, że takie filmy naprawdę mogą nas zmieniać. - Dziś coraz trudniej dogadać się z młodym pokoleniem, które mówi zupełnie innym językiem. "Dziadku, wiejemy!" pokazuje, że mimo różnic można znaleźć wspólną przestrzeń do rozmowy i budowania bliskości. To dla mnie ogromnie ważny przekaz - mówi aktor.

Olga Chajdas to jedna z najbardziej utalentowanych reżyserek młodego pokolenia. Ma na koncie cenione filmy takie jak "Imago" i "Nina" , za które zdobyła uznanie w Polsce i za granicą. W filmie "Dziadku, wiejemy!" pokazała swoją wszechstronność, tworząc pełną emocji opowieść familijną. Jej styl łączy odwagę narracyjną, wrażliwość i wyczucie rytmu opowieści.

- Kino jest dla mnie formą zabawy. Lubię projekty, które dają wolność - mówi Olga Chajdas.

- Marzyło mi się stworzenie "Indiany Jonesa" dla dziewczynek. Chciałam stworzyć coś, co w dobrej, filmowej postaci pokazuje to, co teraz jest dla dzieci najważniejsze. Chcę traktować młodych widzów poważnie - jako partnerów, którzy mają własną wrażliwość i własny język. "Dziadku, wiejemy!" to opowieść o odwadze bycia sobą, o sile wyobraźni i o tym, jak ważne są więzi między pokoleniami, nawet gdy dzieli nas światopogląd i doświadczenie - dodaje Chajdas.

"Takie role gra się z prawdziwą frajdą"

Główną bohaterką filmu jest 10-letnia Jagoda, która uwielbia swojego dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. Rola Jagody będzie debiutem dla młodej aktorki Anny Nowak.

- Jagoda nie boi się być inna. Umie stawiać na swoim i jasno mówić, czego chce. Ma wielkie serce, czasem się buntuje, ale zawsze znajduje w sobie miejsce na miłość. To piękna i odważna postać, z którą od razu się zaprzyjaźniłam - komentuje Nowak.

W filmie występuje również Wiktor Zborowski, który wciela się w rolę Waldemara, dowodzącego szajką złoczyńców ścigających głównych bohaterów.

- Niezwykle cenię Olgę Chajdas - mówi Wiktor Zborowski. To jedna z najwybitniejszych reżyserek młodego pokolenia. Praca z nią to ogromna przyjemność. Mój bohater, Waldemar, to niebywały typ - trochę złoczyńca, trochę śmieszny, który dodaje tej historii i napięcia, i humoru. Takie role gra się z prawdziwą frajdą - przyznaje aktor.

"Dziadku, wiejemy!" ze scenariuszem Emila Płoszajskiego to propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych, którzy chcą przypomnieć sobie, jak to jest patrzeć na świat oczami dziecka.

"Dziadku, wiejemy!": obsada, premiera, zwiastun

W filmie "Dziadku, wiejemy!" kreacją Jagody zadebiutowała Anna Nowak. W pozostałych rolach występują m.in. Michał Majnicz, Włodzimierz Press, Wiktor Zborowski, Sonia Roszczuk, Filip Tkaczyk oraz Klementyna Lamort De Gail.

Reżyserką filmu jest Olga Chajdas. Scenariusz wyszedł spod pióra Emila Płoszajskiego. Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek.