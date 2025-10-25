Marek Perepeczko został ponownie pochowany. Spoczął w Częstochowie

Marek Perepeczko: aktor został ponownie pochowany

Po niemal 20 latach od śmierci Marek Perepeczko został ponownie pochowany. Legendarny aktor zmarł 17 listopada 2005 roku, w wieku 63 lat, na zawał serca. Kilka dni później urnę z jego prochami złożono na warszawskich Powązkach.

Dzisiaj odbył się drugi pogrzeb artysty - urnę przeniesiono do Częstochowy. Uroczystość odbyła się w sobotę, 25 października, na cmentarzu św. Rocha. Marek Perepeczko z Częstochową był związany przez większość życia. Był dyrektorem Teatru im. Adama Mickiewicza.

Powtórny pogrzeb Marka Perepeczki. Aktor spoczął w Częstochowie 1 / 6 Powtórny pogrzeb Marka Perepeczki Źródło: East News Autor: Karol Porwich

Marek Perepeczko: niezapomniany Janosik

Marek Perepeczko odnosił wielkie sukcesy na małym ekranie. Grał niezapomnianego Janosika w serialu w reżyserii Jerzego Passendorfera. "Janosik" stał się rolą jego życia - w podwójnym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie udało mu się odnieść podobnego sukcesu ani do końca uwolnić od wizerunku karpackiego zbójnika.

Reklama

Wielu widzom zapadł w pamięć dzięki roli w "13 posterunku". Na przestrzeni lat grał w takich produkcjach jak "Potem nastąpi cisza", "Polowanie na muchy", "Popioły", "Pan Wołodyjowski", "Sara", "Przystań", "Pan Tadeusz". Przez 5 lat był dyrektorem Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie, na którego deskach występował (za rolę w "Weselu" uhonorowano go Złotą Maską) i reżyserował.

Zobacz też: Nie żyje aktor znany z serialu "Złotopolscy". Miał 74 lata