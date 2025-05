Małgorzata Szumowska to ceniona polska reżyserka i scenarzystka filmowa. Zadebiutowała w 2000 roku filmem "Szczęśliwy człowiek". Międzynarodowe uznanie przyniosły jej m.in. "33 sceny z życia", "Body/Ciało" (Srebrny Niedźwiedź w Berlinie) i "Twarz". Jednym z jej ostatnich dzieł jest "Kobieta z...". W swoich filmach często porusza tematy społeczne i tożsamościowe. Często współpracuje z operatorem i scenarzystą, Michałem Englertem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mastercard OFF Camera: Jędrzej Hycnar o kinie niezależnym. Wyszedł we łzach INTERIA.PL

Małgorzata Szumowska kręci nowy film. W obsadzie światowe gwiazdy

Portal Variety poinformował o nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej o tytule "The Idiots". W obsadzie znaleźli się popularni aktorzy, tacy jak: Aimee Lou Wood, znana z "Białego Lotosu" i "Sex Education", a także Johnny Flynn, którego mogliśmy oglądać m.in. w "Ripleyu", "Jedno życie" czy "Emma.". Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

Fabuła oparta jest na książce "The Gambler Wife: A True Story of Love, Risk, and the Woman Who Saved Dostoyevsky" autorstwa Andrew D. Kaufmana z 2021 roku. Opowiada ona historię pisarza Fiodora Dostojewskiego i jego żony Anny w okresie, który zainspirował go do napisania powieści Idiota – początkowo komercyjnej porażki, dziś jednak uznawanej za jedno z największych dzieł literatury. Film śledzi losy małżonków, którzy podczas podróży poślubnej trafiają do uzdrowiska w Szwajcarii, gdzie spędzają cztery lata, zanim wracają do Rosji.

Małgorzata Szumowska napisała scenariusz wspólnie z Kasperem Bajonem, a Michał Englert odpowiada za zdjęcia.