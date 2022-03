Magdalena Koleśnik w filmie "Inni ludzie" wcieliła się w Anetę - dziewczynę Kamila, który na boku romansuje z Iwoną. Produkcja jest filmową adaptacją głośnej powieści Doroty Masłowskiej. Opowiada o grupie warszawiaków, którzy szukają ukojenia wśród narkotyków i innych używek. Ich historię poznamy się już 18 marca.

Co prywatnie wiemy o Magdalenie Koleśnik? Ile ma lat, kim są jej rodzice i z jakich produkcji jest znana? Oto najważniejsze informacje o aktorce serialu "BrzydUla".

Ile lat ma Magdalena Koleśnik? Wiek, wzrost i waga aktorki

Magdalena Koleśnik urodziła się 27 lutego 1990 roku w Białymstoku. Aktorka skończyła w tym roku 32 lata.

Gwiazda filmu "Kruk" ma 170 centymetrów wzrostu, lecz nigdzie nie wspomina o swojej wadze. W zeszłorocznym wywiadzie dla magazynu "Elle" przyznała, że długo walczyła z akceptacją swojego ciała.

"Akceptacja ciała wymagała ode mnie gigantycznej pracy. Mój stosunek do niego był pełen autoagresji. Przez lata borykałam się z zaburzeniami odżywiania, miałam anoreksję, rozregulowałam organizm. Gdy byłam nastolatką, a waga, choć odrobinę według mnie była za wysoka, wyobrażałam sobie, że jestem w ciąży i dlatego mam większy brzuch. Zaczęłam być jednak zmęczona ciągłym uderzaniem w siebie. Zatęskniłam, żeby się z sobą kumplować, w czym pomogli mi partnerzy, przyjaciele i mama" Magdalena Koleśnik w wywiadzie dla Elle

Magdalena Koleśnik: Filmy i seriale

Artystka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Debiutowała na deskach Teatru Ateneum w Warszawie w spektaklu "Siła przyzwyczajenia". Od 2015 roku związana jest z Teatrem Powszechnym w Warszawie.

Wcześnie zaczęła swoją przygodę z kinem. W 2014 roku, jeszcze przed ukończeniem studiów, zagrała sanitariuszkę Klarę w "Mieście 44" oraz Monię, dziewczynę Rudego w "Kamieniach na szaniec".

Zdjęcie Magdalena Koleśnik w filmie "Miasto 44" / Michał Tuliński / Agencja FORUM

Magdalena Koleśnik stała się bardziej rozpoznawalna dzięki roli Nadii Marczyk w serialu "BrzydUla 2". Widzowie znają ją również jako Justynę Ataman z filmu "Kruk. Czorny woron nie śpi".

Jej najsłynniejsza i wielokrotnie nagradzana rola pochodzi z filmu "Sweat" . W dramacie wyreżyserowanym przez Magnusa von Horna aktorka zagrała Sylwię Zając, trenerkę i motywatorkę fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. Choć jest śledzona przez setki tysięcy osób, otoczona oddanymi współpracownikami i podziwiana przez dalekich znajomych, w jej życiu brakuje bliskości. Za tę rolę Magdalena Koleśnik otrzymała:

nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą, "Odkrycie Festiwalu" Onetu oraz Kryształową Gwiazdę Elle na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,

nagrodę aktorską Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Makau,

nagrodę specjalną jury na festiwalu Tarnowskiej Nagrody Filmowej,

Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Niebawem będziemy mogli oglądać aktorkę w roli Anety w filmie Aleksandry Terpińskiej " Inni ludzie ". "To dynamiczna i hipnotyzująca historia o miłości i jej braku. To romans w czasach rozpadu więzi międzyludzkich, dożywotnich kredytów we frankach, diet pudełkowych, taniego wina i ciągłego szumu mediów społecznościowych. Akcja rozgrywa się we współczesnej Warszawie, a towarzyszy jej oryginalny beat rapu" - zapowiada dystrybutor.



Premiera filmu zaplanowana jest na 18 marca.

"To był moment medytacyjny ekstremalnie, ale też szamański. Trzeba było się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności i po prostu zrobić to precyzyjnie, idealnie. W każdym innym przypadku to by nie działało" Magdalena Koleśnik o pracy na planie filmu "Inni ludzie" w wywiadzie dla RMF FM

Magdalena Koleśnik: Rodzina aktorki

Koleśnik chroni swoją prywatność i rzadko wspomina o swojej rodzinie. Przyznaje natomiast, że pomimo innych wartości w życiu, zawsze mama jest dla jej ogromnym wsparciem.

"W wielu kwestiach jestem inna niż większość członków mojej rodziny. Oni wyznają tradycyjne, katolickie wartości. Wiem, że nie spełniam marzenia mojej mamy o idealnej córce, bo nigdy nie wezmę ślubu kościelnego, nie ochrzczę dziecka, nie zależy mi, by kupić mieszkanie, bo chcę podróżować. Wszystko jest inaczej, niż ona chce, wiem, że jest jej bardzo ciężko z tego powodu. Przykro mi, ale chcę żyć swoim życiem i wierzę, że ona będzie żyła swoim - i że jest gdzieś jakaś nić porozumienia" Magdalena Koleśnik w wywiadzie dla HelloZdrowie

Przyrodnim bratem Magdaleny Koleśnik jest znany aktor Bartosz Bielenia . Zagrał znakomitą rolę w nominowanym do Oscara głośnym filmie "Boże Ciało" . Ciekawe kreacje stworzył też w i "Magnezji" .

Magdalena Koleśnik: Partner

Jeszcze w 2019 roku Magdalena Koleśnik związana była z Michałem Meyerem. Para występowała razem na planie filmu "Miasto 44". Związek aktorów nie trwał długo. Michał zaręczył się z koleżanką z planu "Zakochani po uszy" - Kamilą Kamińską.

Nie mamy obecnie żadnych informacji o nowym partnerze życiowym aktorki.

"Mam taką wspaniałą wizję z moimi przyjaciółkami, że cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze jest opcja, że będziemy miały swój dom i ganek z widokiem na łąkę, gdzie będziemy piły whisky i prowadziły nasze ultraciekawe rozmowy. To mnie bardzo uspokaja, nie boję się życia - tego, że może mi przynieść porażkę, bo nie znajdę partnera/ partnerki, nie zrobię zawrotnej kariery, nie wyoglądam wszystkich wartych uwagi filmów i nie wyczytam wszystkich wartościowych książek. Chodzi o to, aby budować swoje plemię, rodzinę z wyboru" Magdalena Koleśnik w wywiadzie dla HelloZdrowie

Magdalena Koleśnik: Instagram

Magdalena Koleśnik od 4 lat posiada Instagram , który obserwuje 20 tysięcy osób. Przedstawia na nim swoje zdjęcia z podróży oraz z sesji zdjęciowych. W zapisanych story ujrzymy skrawki jej prywatnego życia, a także jej szczere opinie na kontrowersyjne tematy.

