Lilo i Stitch kontra Tom Cruise w walce o szczyt box-offisu

W piątek 23 maja 2025 roku do amerykańskich kin weszli "Lilo i Stitch" oraz "Mission Impossible — The Final Reckoning". Wiadomo już, że z tej rywalizacji zwycięsko wyszedł Disney. Sympatyczna dziewczynka i psotny futrzak z kosmosu zarobili przez trzy dni 145,5 miliona dolarów.

Dotychczas liderem długiego weekendu związanego z Memorial Day był "Top Gun: Maverick" z 2022 roku. Zarobił wtedy 160,5 milionów dolarów przez cztery dni. "Lilo i Stitch" powinien spokojnie pobić ten rekord. Analitycy przewidują, że film Deana Fleischera-Campa będzie miał po czterech dniach na swoim koncie 170-180 milionów dolarów.

"Mission: Impossible — The Final Reckoning" zarobiło przez trzy dni 63 milionów dolarów. Jest to rekord otwarcia serii. Dotychczas należał on do "Mission: Impossible — Fallout" z wynikiem 61,2 miliona dolarów.

Box-office na świecie. Jak poradziły sobie nowe filmy?

Na całym świecie "Lilo i Stitch" zgromadzili 341,7 miliona dolarów. Przy budżecie wynoszącym 100 milionów film już teraz można nazwać ogromnym sukcesem. Ósma odsłona "Mission: Impossible" zarobiła łącznie 204 miliony.

Czym jest Memorial Day?

Memorial Day jest świętem państwowym upamiętniającym amerykańskich obywateli, którzy stracili życie podczas pełnienia służby wojskowej. Obchodzone jest co roku w ostatni poniedziałek maja.