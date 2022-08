Andrzej Zaucha: Muzyk i aktor samouk

Andrzej Zaucha urodził się 12 stycznia 1949 roku i dorastał na krakowskich Pychowicach. Mając zaledwie 8 lat zadebiutował przed publicznością, zastępując ojca na perkusji w jego zespole. Jako dziecko grał w krakowskich składach muzycznych.

Był muzycznym samoukiem. Zaucha profesjonalnie śpiewanie rozpoczął w 1969 roku jako wokalista jazz-rockowej grupy Dżamble. Dwa lata później związał się z krakowską grupą Anawa, w której zastąpił wokalistę, Marka Grechutę.

Zdjęcie Andrzej Zaucha / Jacek Barcz / Agencja FORUM

Karierę solową rozpoczął dopiero w 1980 roku, a trzy lata później wydał pierwszy solowy album "Wszystkie stworzenia duże i małe", z którego pochodzi m.in. tytułowy przebój – utwór zaśpiewany w duecie z Ewą Bem. Jego jednym z największych hitów jest piosenka "Byłaś serca biciem".

W drugiej połowie lat 80. zagrał również epizodyczne role w filmach: "Miłość z listy przebojów" (1984) Marka Nowickiego, "Misja specjalna" (1987) Janusza Rzeszewskiego oraz " Trzy dni bez wyroku " (1991) Wojciecha Wójcika. W 1990 zagrał tytułową rolę w prapremierze musicalu "Pan Twardowski". Występował także na deskach Teatru STU.

Michał Milowicz: Polski Elvis Presley

Michał Milowicz urodził się w Warszawie 16 września 1970 roku. Jego rodzice byli ogromnymi fanami twórczości Elvisa Presleya, dlatego Milowicz słuchał jego utworów od najmłodszych lat, marząc o występach na scenie.

Zdjęcie Michał Milowicz, 2001 / Marek Szymanski / Forum / Agencja FORUM

Wielki wpływ na jego przyszłą karierę muzyczną miał film " Grease ". Michał Milowicz w wieku 12 lat był pod wrażeniem Johna Travolty w roli Danny’ego Zuko. Nie wiedział jeszcze wtedy, że kilka lat później zagra go w musicalu "Grease" (premiera: 5 stycznia 2002) w reż. Wojciecha Kępczyńskiego w Teatrze Muzycznym "Roma".

Jako nastolatek postanowił pójść w nieco innym kierunku. Dostał się na studia na Akademii Wychowania Fizycznego, lecz ich nie ukończył. Porzucił naukę i w 1991 roku rozpoczął pracę sceniczną w Teatrze Dramatycznym, grając w musicalu "Metro", z którym w 1992 wystąpił w Minskoff Theatre na Broadwayu.

Michał Milowicz w latach 1995–2001 był pomysłodawcą i współtwórcą spektaklu kabaretowo-rewiowego "Elvis" w reżyserii Janusza Józefowicza. Wystąpił w nim w roli głównej, a publiczność i media okrzyknęły go "polskim Elvisem Presleyem", a także "następcą Johna Travolty".

Artysta ma na swoim koncie debiutancki album "Teraz wiesz" z 2003 roku, który promował utworem "Wszyscy na scenę". Rok później wspólnie z dwójką przyjaciół otworzył klub muzyczny "Maska" w Warszawie, który prowadził przez 11 lat.

Na wielkim ekranie pojawił się w roli epizodycznej filmu sensacyjnego Jarosława Żamojdy " Młode wilki " (1995). Dość szybko przypięto mu łatkę "macho". Widzowie oglądali go w komediach sensacyjnych Olafa Lubaszenki – " Sztos " (1997), " Chłopaki nie płaczą " (2000) i " Poranek kojota " (2001), a także w filmie Juliusza Machulskiego "Kiler-ów 2-óch" (1999).

W telewizji pojawił się w telenoweli TVP1 "Klan", lecz największą sympatię widzów zdobył rolą Cezarego Cwała-Wiśniewskiego w sitcomie TVP3 Gdańsk "Lokatorzy" (2000–2003) i jego kontynuacji "Sąsiedzi" (2003–2008).

Zdjęcie Michał Milowicz / Marcin Szkodzinski / Agencja FORUM

Sławomir: Polacy pokochali jego utwory

Sławomir, a właściwie Sławomir Paweł Zapała urodził się 19 marca 1983 roku w Krakowie. W 2006 roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Po studiach występował w takich produkcjach jak: " Karol. Człowiek, który został papieżem ", "33 sceny z życia", "Pod Mocnym Aniołem", "Hotel 52", "Czas honoru", "Prawo Agaty", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Świat według Kiepskich" czy "Na dobre i na złe".

Zdjęcie Sławomir przyznaje, że był kiedyś telemaniakiem / Paweł Wrzecion / MWMedia

W 2014 roku wykreował postać sceniczną o pseudonimie Sławomir. Teledysk do debiutanckiego utworu "Megiera", w którym wystąpili Ewa Kasprzyk, Krzysztof Kiersznowski czy Lech Dyblik pojawił się na YouTube w 2015 roku i osiągnął ponad 50 mln wyświetleń.

7 kwietnia 2017 wydał debiutancki album studyjny "The Greatest Hits", który uzyskał status poczwórnie platynowej płyty. W tym samym roku pojawił się utwór "Miłość w Zakopanem", który zdobył serca Polaków. W październiku 2020 Sławomir wydał drugi album studyjny "The Best of". Od kilku lat robi karierę telewizyjną, biorąc udział w takich programach jak "Twoja twarz brzmi znajomo". Wystąpił także jako gospodarz show "Tak to leciało!".

Maryla Rodowicz: Ciocia Ula z "Rodziny zastępczej"

Maryla Rodowicz profesjonalną karierę muzyczną rozpoczęła w 1967 roku. Wystąpiła wtedy na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. W 1970 roku wyszedł jej debiutancki album "Żyj mój świecie". Od tamtej pory wydała ponad 20 płyt, nie tylko w języku polskim. Na przestrzeni lat koncertowała po Europie, Ameryce i Azji oraz w Australii.

Jej dorobek to około 2 tysięce piosenek, w tym wielkie przeboje, które podbiły serca Polaków, takie jak: "Ballada wagonowa", "Małgośka", "Futbol, futbol, futbol", "Sing-Sing", "Remedium", "Gaj", "Niech żyje bal".

W 1999 roku dołączyła do obsady serialu Polsatu "Rodzina zastępcza", w którym przez kolejne 10 lat wcielała się w ciocię Ulę, urzędniczkę Ministerstwa Obrony Narodowej. Użyczyła głosu jednej z postaci serialu animowanego "SpongeBob Kanciastoporty". Wcieliła się w rolę trenerki w programie "The Voice Senior".

Zdjęcie Maryla Rodowicz w serialu "Rodzina zastępcza" / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

Jennifer Lopez: Utalentowana piosenkarka i aktorka

Jennifer Lopez urodziła się i wychowała w Bronksie, dzielnicy Nowego Jorku. W wieku 17 lat zagrała pierwszą rolę w niskobudżetowym filmie "Moja mała dziewczynka". W 1997 roku zagrała pierwszoplanową rolę w filmie " Selena ", za którą zdobyła nominację do Złotego Globu.

Od tego czasu pojawiła się w kilkudziesięciu hollywodzkich produkcjach, wśród których największy sukces odniosły: " Anakonda " (1997), " Cela " (2000), " Powiedz tak " (2001), " Pokojówka na Manhattanie "(2002), " Zatańcz ze mną " (2004), " Sposób na teściową " (2005) i " Jak urodzić i nie zwariować " (2012). Niedawno pojawiła się w roli głównej w filmie " Ślicznotki " (2019), w którym zagrała striptizerkę Ramonę.

Zdjęcie Jennifer Lopez / Daniele Venturelli/Daniele Venturelli / Getty Images / Getty Images

Jennifer Lopez jest powszechnie znana nie tylko jako aktorka, ale przede wszystkim piosenkarka. W 1999 roku wydała debiutancki album "On the 6", z którym osiągnęła międzynarodowy sukces. Następnie zaliczała wzloty i upadki, aby ostatecznie znaleźć się na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się hitów wszech czasów z piosenką "On the Floor".

W produkcji są dwa kolejne filmy z Jennifer Lopez, a w planach co najmniej jeden serial.

Lady Gaga: Od piosenkarki do aktorki

Lady Gaga karierę muzyczną rozpoczęła pisząc teksty piosenek dla innych artystów. Dopiero debiutancki album "The Fame", utrzymany w stylu muzyki dance-pop i electropop przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Piosenki takie jak "Just dance", czy "Poker face" były na szczycie list przebojów.

Zdjęcie Lady Gaga, 2008 r. / Michael Loccisano/FilmMagic / Getty Images

Kolejne albumy, czyli "The Fame Monster", "Born This Way", czy "Art pop" również osiągnęły wielki sukces na całym świecie. Nie inaczej było z "Chromaticą" z 2020 roku, z którego piosenka "Rain on me" szybko stała się międzynarodowym hitem.

W 2015 wydała piosenkę pod tytułem "Till It Happens To You", za którą otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara. Karierę aktorską rozpoczęła w 2018 roku. Wypuszczono wtedy na rynek ścieżkę dźwiękową do filmu " Narodziny gwiazdy ", w którym artystka zagrała główną rolę. Za sprawą singla "Shallow", materiał osiągnął duży sukces, dzięki czemu Lady Gaga stała się pierwszą artystką mającą pięć albumów numer jeden w XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Utwór nagrodzony został Oscarem za najlepszą piosenkę.

W listopadzie 2021 miała miejsce premiera filmu " Dom Gucci ", w którym Gaga wcieliła się w postać głównej bohaterki - Patrizi Reggiani.

Zdjęcie Lady Gaga w scenie z filmu "Dom Gucci" / materiały prasowe

Wkrótce pojawi się w nowej, wielkiej produkcji. Lady Gaga wystąpi w sequelu filmu " Joker " u boku Joaquina Phoenixa .

Elvis: Wybitny muzyk, gorszy aktor?

Elvis Presley dorastał w skrajnie biednej rodzinie. Jako dziecko razem z rodziną chodził do kościoła Zborów Bożych. To tam rozpoczęła się jego wielka miłość do muzyki.

Kariera muzyczna Elvisa rozpoczęła się w 1954 roku, kiedy to podjął współpracę z Samem Phillipsem, właścicielem wytwórni muzycznej Sun Records. Wraz z upływem czasu Presley stał się popularniejszym artystą na obszarze między Tennessee a zachodnim Teksasem.

Zdjęcie Elvis, 1961 r. / Paramount Pictures/Courtesy / Getty Images

Rok 1956 był dla Elvisa niezwykle intensywny. Wydał singiel "Heartbreak Hotel", który osiągnął sukces komercyjny, rozchodząc się w nakładzie 2 mln egzemplarzy na świecie. Wiosną odbył pierwszą trasę koncertową po USA, podczas której wykonywał takie utwory jak "My Baby Left Me", "One-Sided Love Affair", "So Glad You’re Mine", "Tutti Frutti".

Elvis stał się bardzo popularny wśród młodzieży, lecz jego występy oburzały miejscowych polityków i przedstawicieli organizacji religijnych, którzy określali je jako "skandaliczne" i "nieprzyzwoite".

Wiosną 1956 roku rozpoczął karierę aktorską. Wystąpił w westernie "Kochaj mnie czule", który tuż po premierze wzbudził duże zainteresowanie szczególnie wśród młodej widowni.

Zdjęcie Elvis, 1975 r. / Steve Morley/Redferns / Getty Images

Dwa lata później zgłosił się do komisji poborowej i został powołany do armii, zastrzegając sobie jedynie 60-dniowe odroczenie służby z racji kręcenia filmu " Król Kreol ". Zaraz potem wrócił do nagrywania piosenek, a także do grania w filmach, do czego nakłonili go menedżerowie, licząc na wielkie zyski.

W listopadzie 1960 roku premierę miał " Żołnierski blues ", w którym Presley znów zagrał główną rolę. Mimo wielkiego sukcesu, artysta chciał grać w bardziej ambitnych produkcjach. Poważniejsze role przyszły wraz z filmami "Płonąca gwiazda" (1960) i "Dzikus z prowincji" (1961), jednak oba filmy okazały się sprzedażowymi i artystycznymi klapami.

Kolejny sukces przyniosła mu rola w " Błękitnych Hawajach " (1961) oraz album z ścieżką dźwiękową do filmu, który promował singlem "Can’t Help Falling in Love".

W filmografii Elvisa można znaleźć wiele tytułów filmowych, lecz te ostatnie nie wzbudziły sympatii widzów i krytyków. Do 1968 artysta zagrał łącznie w 31 filmach.

Zdjęcie Elvis w filmie "Zabawa w Acapulco" / Paramount Studios/Courtesy / Getty Images

