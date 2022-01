Oficjalna nazwa drzewa ma brzmieć "Uvariopsis dicaprio". Roślina ta rośnie tylko w kameruńskich lasach, jest zagrożona wyginięciem.



Leonardo DiCaprio apeluje w sprawie wycinki

Wyróżnienie jest efektem działań Leonardo DiCaprio , który zaangażował się w zatrzymanie wycinki lasu Ebo. Jest to jednej największych lasów deszczowych w Afryce Środkowej. Miał on zostać przeznaczony do wyrębu, jednak wtedy aktor nagłośnił sprawę za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Dodatkowo międzynarodowi eksperci skierowali do rządu Kamerunu specjalną odezwę. W lesie tym żyje unikalna flora i fauna. Mieszkają tam szympansy, goryle i słonie.

Choć decyzja o wycince została anulowana, los lasu wciąż pozostaje niejasny,

DiCaprio: Działalność na rzecz środowiska

Leonardo DiCaprio znany jest ze swojego zaangażowania w kwestię ochrony klimatu. Ostatnio ukazał się nowy film produkcji Netflixa z jego udziałem - "Nie patrz w górę" , który wzbudza debatę odnośnie kierunku, w który zmierza ludzkość.

Wiele lat temu naukowcy przewidzieli szkodliwe skutki zmian klimatycznych, których teraz doświadczamy. Musimy słuchać naukowców i podejmować niezbędne kroki w celu złagodzenia kryzysu napisał Leonardo DiCaprio po premierze na Twitterze.

