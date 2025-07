Legendarny polski wokalista wystąpił w hicie PRL-u. Kogo zagrał w filmie?

Krzysztof Krawczyk wciąż pozostaje jednym z najbardziej znanych polskich artystów muzycznych. Mimo że odszedł w 2021 roku jego piosenki w dalszym ciągu towarzyszą publiczności w Polsce i za granicą. Każdy rozpozna jego oryginalny, barytonowy wokal.

Krzysztof Krawczyk - ikona polskiej sceny muzycznej

Urodzony w Katowicach artysta od wczesnych lat mocno związany był ze sztuką. Wywodził się z rodziny aktorów i śpiewaków operowych. Gdy miał cztery lata, ojciec zaczął uczyć go gry na pianinie. Później uczęszczał do różnych szkół muzycznych. W latach 60. i 70. koncertował ze znanym zespołem Trubadurzy, a później zaczął wieloletnią karierę solową.

Reklama

Jego przeboje do dziś grane są w radiu i na wydarzeniach muzycznych. Publiczność bardzo dobrze zna jego największe hity, m.in. "Parostatek", "Mój przyjacielu", "Bo jesteś ty", "Trudno tak" czy "Rysunek na szkle". Za życia wydano 129 oficjalnych płyt z jego muzyką. Często porównywany był do Toma Jonesa czy Elvisa Presleya.

Kariera aktorska Krzysztofa Krawczyka

Okazuje się, że w swojej karierze Krzysztof Krawczyk mógł także pochwalić się niemałym dorobkiem aktorskim. W młodości interesował się dubbingiem. Użyczył głosu m.in. w produkcjach "Książę i żebrak" oraz "Czarne perły". Wielbiciele sztuk teatralnych mogli oglądać go w latach 70. na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu, gdzie zagrał w "Staroświeckiej komedii". Wystąpił też w przedstawieniu Teatru Telewizji "Rzecz listopadowa".

W swoim portfolio ma również 8 produkcji filmowych i serialowych. Do 2004 roku wystąpił w "Polowaniu na muchy", "Próbach ognia i wody" i "Świecie według Kiepskich". Wykonywał piosenki do "Nowych szat króla" oraz "Skupiska". Znalazł się także w dwóch filmach dokumentalnych "Sie macie ludzie" i Nakręceni, czyli szołbiznes po polsku".

Znany muzyk zagrał w hicie PRL-u. Co to był za film?

Jednak największym zaskoczeniem może być jego występ w filmie, który stał się hitem PRL-u. Krzysztof Krawczyk zagrał jednego z harcerzy w "Szatanie z siódmej klasy" wyreżyserowanym przez Marię Kaniewską. Film opowiadał o 17-letnim Adamie, który wykazywał nadzwyczajne zdolności detektywistyczne.

"Po zrealizowaniu 'Awantury o Basię' otrzymałam mnóstwo listów od chłopców i dziewcząt, w których prosili, abym przeniosła na ekran 'Szatana z siódmej klasy'. Ponieważ sama bardzo lubię Makuszyńskiego - postanowiłam wykorzystać to 'zamówienie społeczne' młodzieży" - wyznała reżyserka dziennikarzowi "Ekranu".

Zdjęcie Kadr z filmu "Szatan z siódmej klasy". Krzysztof Krawczyk pierwszy z prawej | Zdjęcie z Facebooka: @pewex / screen / materiały prasowe

W popularnej ekranizacji wystąpili m.in. Stanisław Milski, Krystyna Karkowska, Ryszard Barycz i Maciej Damięcki. Dla 20-letniego Józefa Skwarka, który zagrał tytułowego bohatera, był to początek kariery. Również młodziutka Pola Raksa dopiero stawiała swoje pierwsze kroki jako aktorka. Być może, gdyby Krzysztof Krawczyk zdecydował się na poważnie kontynuować swoją karierę aktorską, dzisiaj oglądalibyśmy dużo więcej produkcji z jego udziałem.

Miłość do muzyki zwyciężyła

Artysta dał się jednak porwać swojej pasji do muzyki, co zaowocowało spektakularną karierą. "Rzeczywiście muzyka nie ma granic. Jeżeli ktoś kocha to, co robi, to może to robić z pełną świadomością, [...] z odpowiedzialnością i żeby ludziom się podobało. A przecież my gramy dla ludzi, my chcemy ludziom dać jak najwięcej relaksu, jak najwięcej radości - to jest nasza praca" - mówił w jednym z wywiadów.

Zdjęcie Krzysztof Krawczyk / Podlewski / AKPA

Zobacz też: Znamy ją z głośnych produkcji. Sławni rodzice nie chcieli, by była aktorką