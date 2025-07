Znamy ją z głośnych produkcji. Sławni rodzice nie chcieli, by była aktorką

Sławni rodzice nie chcieli, by była aktorką

Aleksandra Grabowska urodziła się jako córka aktorskiej pary - Piotra Grabowskiego i Marty Konarskiej. Rodzice bardzo nie chcieli, by Ola poszła w ich ślady, stanowczo odradzali jej zostanie aktorką. Dziewczyna ukończyła liceum plastyczne, a w 2019 roku została absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na kierunku scenograficznym. Mimo że finalnie postawiła się rodzicom i została aktorką, w jednym z wywiadów wyznała, że bardzo ceni sobie swoje wykształcenie.

Reklama

"Bardzo mi pomaga to, że mam drugi zawód. [...] Opisywanie siebie przez to, że jest się aktorem, aktorką i uznawanie, że to jest wszystko o nas, jest absolutnie zgubne, a z drugiej strony jest to jakaś ogromna pasja i nie sposób tego od siebie oddzielić. Druga noga i coś, co daje poczucie sprawczości i stabilizacji, wydaje mi się, że jest niezbędna" - mówiła w internetowym formacie "Podcasting aktorek".

"Belfer" otworzył jej drzwi do wielkiej kariery

Tak naprawdę młoda Ola na małym ekranie zadebiutowała już w 2011 roku - na długo przed zdecydowaniem się na karierę aktorki. Wystąpiła wtedy w jednym z odcinków serialu "Julia". Jednak dopiero jej występ w głośnej produkcji "Belfer" z 2016 roku, w którym główną rolę zagrał Maciej Stuhr, otworzył jej drzwi do wielkich projektów filmowych. Grabowska wcieliła się tam w Julkę Molendę i partnerowała na ekranie plejadzie gwiazd (wystąpili m.in. Łukasz Simlat, Piotr Głowacki, Paweł Królikowski, Magdalena Cielecka i Aleksandra Popławska).

"Dostałam zaproszenie na casting do pierwszego sezonu 'Belfra'. W jednej chwili okazało się, że jestem w tym zawodzie zakochana! Aktorstwo jest moją totalną miłością i nie umiem bez niego żyć. Przepadłam totalnie" - mówiła.

Równocześnie rozwijała także swoją karierę jako scenograf. Jako asystent pracowała m.in przy takich spektaklach jak "Zagraj to jeszcze raz, sam" w reżyserii Krzysztofa Babickiego, "Śmierć przyjeżdża w środę" i "Makbet" - oba w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.

W kolejnych latach pojawiła się w mniejszych rolach w wielu znanych serialach. Oglądaliśmy ją w "Komisarzu Aleksie", "Ojcu Mateuszu" i "Zakochanych po uszy". W 2019 roku ponownie poszerzyła swoją rozpoznawalność dzięki występowi u Patryka Vegi. W "Kobietach mafii 2" zagrała Stellę.

Zdjęcie Aleksandra Grabowska / VIPHOTO / East News

Intrygująca Gloria z "Na dobre i na złe"

W 2020 roku dołączyła do stałej obsady uwielbianego serialu "Na dobre i na złe", opowiadającego o perypetiach lekarzy z zielonogórskiego szpitala. Do niedawna jej bohaterka Gloria Krasucka była jedną z czołowych postaci w fabule, a widzowie z zapałem śledzili jej wątki. Odkąd Aleksandra Grabowska zaczęła wcielać się w lekarkę, jej zawodowy kalendarz pękał w szwach.

Pojawiła się w "Balkonie Ordona" w reżyserii Rafała Szumskiego i "Mecenasie Porada" w reżyserii Bartosza Prokopowicza. W 2022 roku do portfolio dołożyła udział w czterech filmach i dwóch serialach - na wielkim ekranie oglądaliśmy ją m.in. w "Broad Peak" i "Listach do M. 5".

Na Netfliksie zadebiutowała "Infamia", w której Grabowska wcieliła się w Elizę, a w telewizji mogliśmy podziwiać jej kreację Renaty w niezwykle popularnym serialu "Bracia". Wystąpiła tam u boku wielu gwiazd polskiej sceny filmowej, m.in. Piotra Stramowskiego, Nikodema Rozbickiego, Agnieszki Sienkiewicz i Jana Frycza.

Kolejne głośne występy zaliczyła w 2024 roku, gdy zagrała w serialu komediowym "Gąska", adaptacji popularnej serii książek kryminalnych "Forście" i filmie w reżyserii Jacka Bromskiego - "U Pana Boga w Królowym Moście".

Aleksandra Grabowska odbudowała relację z ojcem po rozwodzie rodziców

Zdjęcie Piotr Grabowski z córką, Aleksandrą Grabowską / Polsat Cafe / Polsat Cafe

Mimo że Aleksandra Grabowska dorastała w kochającej się i utalentowanej artystycznie rodzinie, miłość jej rodziców nie przetrwała. Gdy miała 12 lat, jej ojciec wyprowadził się z ich krakowskiego domu i zamieszkał w Warszawie. Założył nową rodzinę, a na świecie pojawiła się Lena - owoc jego związku z Anną Dereszowską. Młoda Ola bardzo tęskniła za ojcem.

"Staram się tego czasu nie wspominać" - wyznała w programie "Demakijaż".

Choć to wymagało czasu, między Olą a jej ojcem wszystko się ułożyło. Zawsze doskonale się rozumieli i dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Chętnie podróżowali. Nawet teraz, gdy nadarza się okazja na wspólną wyprawę, gotowa jest rzucić wszystko, by wyruszyć z nim po kolejną przygodę. Niedawno byli razem na Islandii, jak mogliśmy zobaczyć na Instagramie gwiazdy.

"Jestem zżyta z mamą, bardzo ją kocham, ale to do taty mogę zadzwonić w środku nocy, gdy potrzebuję rady czy wsparcia. On też może do mnie zadzwonić o każdej porze. Zawsze mamy dla siebie czas, jesteśmy przyjaciółmi" - wyznała w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem.

Zobacz też: Kultowa seria wreszcie na platformie streamingowej. Zdradzamy, gdzie oglądać