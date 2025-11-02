Lee Weaver nie żyje. Znaliśmy go z kultowych filmów

O śmierci Weavera poinformowała jego rodzina. "Każdą swoją rolę i czyn naznaczał radością, głębią i [dobrą] reprezentacją Afroamerykanów" – czytamy w krótkim oświadczeniu. Aktor odszedł w swoim domu w Los Angeles.

Lee Weaver. Kariera

Weaver urodził się 10 kwietnia 1930 roku na Florydzie. W wieku 22 lat zaciągnął się do armii. Na ekranie debiutował w latach 50. XX wieku, ale aktorstwo stało się jego głównym zajęciem dopiero dekadę później.

Na dużym ekranie mogliśmy go zobaczyć w małych rolach w "Znikającym punkcie", "Niebiosa mogą zaczekać", "Godzilli", "Donniem Darko" i "40-letnim prawiczku". Najbardziej pamiętną kreację stworzył w "Bracie, gdzie jesteś?" braci Coen. Wcielił się w ślepca, który daje bohaterom kilka uwag dotyczących ich przyszłości.

Weaver był znany także z ról telewizyjnych. W "The Bill Cosby Show" wcielił się w brata tytułowego bohatera. Podkładał głos pod Alpine’a w serialu animowanym "G.I. Joe". Poza tym miał powracające role w "NYPD Blue", "Na imię mi Earl" oraz "Grace i Frankie".

Weaver ograniczył występy po 2013 roku. Ostatni raz mogliśmy go zobaczyć na ekranie w 2022 roku.