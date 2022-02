"Historia mojej żony" to stylowy melodramat, osadzony w okresie międzywojennym XX-wiecznego Paryża oraz Hamburga, które stają się areną miłosnej opowieści. Pełnej niespodziewanych zwrotów akcji i gry w kotka i myszkę. Film, podobnie jak książka, opowiedziany jest z perspektywy głównego bohatera - Jacoba.



Jakob Störr spędzając czas w wytwornej paryskiej kawiarni postanawia, że ożeni się z pierwszą kobietą, która przekroczy jej próg. Okazuje się nią piękna, dystyngowana Lizzie (w tej roli Léa Seydoux ). Kiedy mężczyzna podchodzi do jej stolika i opowiada o swoich zamiarach, początkowo jest nieco zakłopotana. Decyduje się jednak przyjąć tę zaskakującą propozycję.



Szczęście świeżo upieczonej pary nie trwa jednak długo. Jakob musi często wyjeżdżać do pracy. Nieobecność mężczyzny i długa rozłąka nie wpływają najlepiej na wzajemne relacje małżonków, zwłaszcza gdy w otoczeniu samotnej kobiety pojawia się majętny pisarz Dedin. Jacob popada w coraz większą paranoję...

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Historia mojej żony" [trailer] materiały prasowe

"Historia mojej żony": Kim jest autorka filmu?

Ildikó Enyedi to węgierska reżyserka i scenarzystka filmowa. Urodziła się w 1955 roku w Budapeszcie. W czasach studenckich należała do grupy artystycznej Indigo, pracowała też w jedynym z niezależnych studiów filmowych w państwach bloku wschodniego - Béla Balázs Studio.



Wielkim sukcesem okazał się już jej pełnometrażowy debiut "Mój wiek XX" (1989), za który otrzymała Złotą Kamerę na festiwalu w Cannes. Znalazł się on także na liście dwunastu najwybitniejszych węgierskich filmów w historii. Kolejne produkcje, które były pokazywane na dużych europejskich festiwalach, ugruntowały pozycję Enyedi jako czołowej reżyserki kina art-house’owego. W 2012 roku dla HBO Europe zrealizowała serial "Terapia".



Jej największym sukcesem jest Złoty Niedźwiedź na berlińskim festiwalu i oscarowa nominacja za "Duszę i ciało" (2017), który także w Polsce okazał się dużym sukcesem. Enyedi udziela się także jako wykładowczyni.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dusza i ciało" [trailer] materiały dystrybutora

Léa Seydoux: Najciekawsze role

Léa Seydoux pojawiła się w małych rolach w "Robin Hoodzie" i "Bękartach wojny". Polska publiczność może kojarzyć ją z roli w austriackim filmie "Lourdes". Przełomem w jej karierze był obraz "La belle personne" Christophe'a Honoré'a, za który w 2008 roku otrzymała nominację do Cezara. Debiutem Seydoux w hollywoodzkiej produkcji była rola w filmie "Mission Impossible: Ghost Protocol" (2011). Wystąpiła również w epizodycznej roli w komedii Woody'ego Allena "O północy w Paryżu" oraz kostiumowym dramacie "Żegnaj, królowo".

Najgłośniejszym obrazem w filmografii Seydoux pozostaje nagrodzone Złotą Palmą na festiwalu w Cannes "Życie Adeli" (2013). Film wzbudził kontrowersje ze względu na długie, bardzo realistyczne sceny erotyczne. W 2015 roku aktorkę pojawiła się w ekranizacji skandalizującej powieści Octave'a Mirbeau "Dziennik panny służącej".

Potem została dziewczyną Jamesa Bonda - u boku Daniela Craiga pojawiła się w filmach "Spectre" i "Nie czas umierać" . W 2021 roku można było ją oglądać w nowej produkcji Wesa Andersona, "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie czas umierać" [trailer 3] materiały prasowe

Zobacz również:

Oscary 2022: Nominacje! Kto ma szansę na złotą statuetkę? Sprawdźcie!

Agnieszka Wagner: Posągowa piękność polskiego kina

Agnieszka Holland nakręci filmową biografię Franza Kafki

"Och Karol 2": Erotyczna komedia z najpiękniejszymi polskimi aktorkami