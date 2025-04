Lar Park Lincoln nie żyje. Aktorka od lat walczyła z chorobą

"Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu Lar Par-Lincoln, uznanej aktorki, założycielki Actors Audition Studios" - czytamy we wpisie zamieszonym w mediach społecznościowych agencji. "W czasie swej 45-letnej kariery, Lar pozostawiła trwały ślad w Hollywood dzięki swym energicznym występom i oddaniu w nauce początkujących aktorów".

Park Lincoln zmarła z powodu nowotworu piersi. Zmagała się z nim od 2008 roku.

Lar Park Lincoln. Kariera

Aktorka przyszła na świat 12 maja 1961 roku w Dallas w stanie Teksas. Debiutowała w 1985 roku w filmie telewizyjnym "Children of the Night". W kolejnych latach pojawiała się w horrorach, między innymi siódmej odsłonie "Piątku trzynastego".

W 1987 roku zagrała gościnnie w dziewiątym sezonie opery mydlanej stacji CBS "Knots Landing". Dołączyła do stałej obsady w trzech ostatnich sezonach produkcji. Pojawiła się także gościnnie w popularnych serialach, między innymi "Napisała: Morderstwo" oraz "Beverly Hills 90210".

Park Lincoln była także nauczycielką, która przygotowywała młodych aktorów do castingów. Napisała również książkę "Get Started, Not Scammed".